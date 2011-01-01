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    Экс-игрок «Тоттенхэма» Ваньяма в 2011 году мог оказаться в ЦСКА. Сделку заблокировал агент

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.

    «В 2011 году «Беерсхот» получил много предложений о моем трансфере. Одним из клубов, который хотел купить меня за большие деньги, был московский ЦСКА. Я был смущeн таким количеством денег и зарплатой, которая мне бы понравилась.

    Но мой агент посоветовал не делать заработок приоритетом. Он объяснил, что сначала нужно сделать имя, а всe остальное придeт позднее. Агент сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он считал, что мне не нужно ехать в Россию, даже если там предлагают хорошие деньги», – рассказал 28-летний кениец.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      bako60 1 час назад

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      Рейтинг: +8251

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну супер грозное имя лавочника он себе сделал, а в России был бы одним из лучших и в 28 лет заканчивать карьеру это уже звонок талантливого агента

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