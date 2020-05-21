Экс-игрок «Тоттенхэма» Ваньяма в 2011 году мог оказаться в ЦСКА. Сделку заблокировал агент

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.
«В 2011 году «Беерсхот» получил много предложений о моем трансфере. Одним из клубов, который хотел купить меня за большие деньги, был московский ЦСКА. Я был смущeн таким количеством денег и зарплатой, которая мне бы понравилась.
Но мой агент посоветовал не делать заработок приоритетом. Он объяснил, что сначала нужно сделать имя, а всe остальное придeт позднее. Агент сказал мне прямо, что он не примет их предложение, вне зависимости от того хочу я этого или нет. Он считал, что мне не нужно ехать в Россию, даже если там предлагают хорошие деньги», – рассказал 28-летний кениец.
- В итоге в 2011 году Ваньяма стал игроком «Селтика».
- С 2013 по 2020 год хавбек выступал в АПЛ, играя за «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».
- Сейчас он защищает цвета «Монреаль Импакт» из МЛС.
Источник: Goal.com