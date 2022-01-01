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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Состав
€ 48 млн
Коламбус - состав команды
Коламбус
МЛС 2026
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Сайт:
http://www.TheCrew.com
Тренер:
Вилфрид Нанси
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
28
Шульте Патрик
Вра
25
€ 3.5 млн
54
Luke Pruter
Вра
-
1
Nicholas Hagen
Вра
-
18
Амундсен Мальте
Защ
28
€ 2.5 млн
11
Леннон Брукс
Защ
28
€ 1.8 млн
31
Морейра Стивен
Защ
32
€ 1.5 млн
2
Эррера Марсело
Защ
27
€ 1.5 млн
3
Байи Эрик
Защ
32
€ 1.2 млн
4
Камачо Руди
Защ
35
€ 0.15 млн
10
Мендес Брайс
Пол
29
€ 8 млн
8
Родригес Сантьяго
Пол
26
€ 6 млн
20
Гомеш Андре
Пол
33
€ 3 млн
25
Завадски Шон
Пол
26
€ 2.5 млн
23
Фарси Мохамед
Пол
26
€ 2.5 млн
7
Шамбос Дилан
Пол
29
€ 2.5 млн
20
Джонс Деррик
Пол
29
€ 0.3 млн
14
Сейдич Амар
Пол
29
€ 0.3 млн
16
Taha Habroune
Пол
-
29
Cole Mrowka
Пол
-
17
Sekou Tidiany Bangoura
Пол
-
26
Lautaro Giaccone
Пол
-
9
Абу Али Вессам
Нап
27
€ 6 млн
33
Тапиа Гонсало
Нап
24
€ 3.5 млн
77
Мартинес Джозеф
Нап
33
€ 1.5 млн
19
Тиаре Джамал
Нап
33
€ 0.3 млн
46
Chase Adams
Нап
-
13
Kevin Molino
Нап
-
24
Evan Bush
Нап
-
6
Darlington Nagbe
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 12, нападающих: 8
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