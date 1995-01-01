США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Коламбус
|Ди Си Юнайтед
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Коламбус
|6 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Атланта Юнайтед
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Реал Солт-Лейк
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Коламбус
|10 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Нью-Инглэнд Революшн
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Орландо Сити
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Коламбус
|Лос-Анджелес Гэлакси
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Коламбус
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Коламбус
|26 тур
|17 июня, суббота
|22:30
|Нью-Йорк Сити
|Коламбус
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Нью-Йорк Сити
|34 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Коламбус
|Цинциннати
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Коламбус
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Коламбус
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Коламбус
|Чикаго Файр
|44 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Филадельфия Юнион
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Коламбус
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Коламбус
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Коламбус
|Монреаль Импакт