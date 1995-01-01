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    Коламбус - расписание

    Город Коламбус
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.TheCrew.com
    Стадион Коламбус Крю Стэдиум
    Тренер Калеб Портер
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Коламбус Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Торонто Коламбус
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Коламбус Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Коламбус
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Шарлотт Коламбус
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус Интер
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Коламбус Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Коламбус Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати Коламбус
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		29 мая, понедельник 03:30 Нэшвилл Коламбус
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Коламбус Колорадо
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Коламбус Шарлотт
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Коламбус
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		17 июня, суббота 22:30 Нью-Йорк Сити Коламбус
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Коламбус Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Коламбус Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		5 июля, среда 02:30 Интер Коламбус
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Коламбус Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 05:30 Портленд Коламбус
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Коламбус Цинциннати
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Коламбус Торонто
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Хьюстон Коламбус
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Коламбус
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Орландо Сити Коламбус
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Коламбус Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Коламбус
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Коламбус Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Коламбус
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Коламбус Монреаль Импакт
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