МЛС. «Торонто» разгромил «Коламбус», продлив беспроигрышную серию

В рамках регулярного чемпионата МЛС состоялся очередной матч. В нем «Торонто» на своем поле уверенно переиграл «Коламбус». Бывший футболист «Рубина» Крис Мавинга провел в составе победителей на поле все 90 минут. Стоит отметить, что этим матчем «Торонто» продлили беспроигрышную серию и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции.

МЛС. Регулярный чемпионат

Торонто – Коламбус – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Васкес, 5 – с пенальти; 2:0 – Морроу, 39; 3:0 – Васкес, 59; 4:0 – Осорио, 86; 5:0 – Хэмилтон, 90+3.