Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал вылет своей команды из плей-офф МЛС.

«По большому счету мы не должны были попасть в плей-офф. Но сделав это, мы вернули болельщикам веру в команду.

В этом матче мы не смогли создать стопроцентные моменты, что получалось делать в предыдущих играх. Стоит отдать должное сопернику», – сказал Руни.

Матч «Ди Си Юнайтед» с «Коламбус Крю» завершился в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти – 3:2), а Руни не реализовал один из них.