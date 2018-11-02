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    Руни – о вылете в 1/8 финала: «Ди Си Юнайтед» и не должен был попасть в плей-офф»

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал вылет своей команды из плей-офф МЛС.

    «По большому счету мы не должны были попасть в плей-офф. Но сделав это, мы вернули болельщикам веру в команду.

    В этом матче мы не смогли создать стопроцентные моменты, что получалось делать в предыдущих играх. Стоит отдать должное сопернику», – сказал Руни.

    Матч «Ди Си Юнайтед» с «Коламбус Крю» завершился в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти – 3:2), а Руни не реализовал один из них.

    Источник: Washington Post

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    02.11.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 ноября 2018, 15:22

      Нехорошо так говорить!Тем более,после того как накосячил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 2 ноября 2018, 11:46

      В принципе логично и до прихода Руни ДС занимал 18-20е места, а в итоге регулярки заняли 9е и это уже победа

      4
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Skull_Boy 2 ноября 2018, 15:32

      крю тоже последний месяц мозги.бал

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