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    Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце»

    Бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса, ранее перешедший в «Коламбус», попрощался с махачкалинским клубом. Напомним, что ганский футболист выступал за команду из Дагестана с февраля 2016 года.

    «Прежде всего хочу поблагодарить за все бога. Также хочу сказать спасибо каждому, кто в «Анжи», – за то чудесное время, что я провел в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу «Анжи»; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблеву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал, – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам и всем, кто так или иначе связан с командой.

    «Анжи» – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде лучшим способом.

    Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому «Анжи». Жизнь состоит из взлетов и падений, и я буду считать свое пребывание в «Анжи» большим взлетом в моей карьере. Спасибо, «Анжи», – сообщил Менса.

    Источник: ФК «Анжи»

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    04.01.2017 16:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +331

      NapaS 4 января 2017, 21:41

      чувак перекрестился походу

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 января 2017, 21:15

      Великая команда ёбушки воробушки!!!

      если Анжи великая!))) то боюсь представить что за команды такие как Спартак Зенит Цска Динамо Торпедо Локовотив да даже та же Алания и многие другие! наверно топ Мира блять! понаберут же чужеземцев запугают аж такую охеннею несут ЁБНИШЬСЯ XD

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2017, 20:28

      самая великая

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 4 января 2017, 20:09

      Будь счастлив что ли...

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 января 2017, 19:44

      Вспомнил Это'о

      1
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 января 2017, 18:08

      Менса: доллар великая валюта, у анжи проблемы, поеду к американским мешкам, там побольше долларов заплатят!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2017, 16:58

      И года не провёл в клубе, а какие речи!

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > APchelov 4 января 2017, 17:35

      Достаточно и пару дней!

      1
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