Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце»

Бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса, ранее перешедший в «Коламбус», попрощался с махачкалинским клубом. Напомним, что ганский футболист выступал за команду из Дагестана с февраля 2016 года.

«Прежде всего хочу поблагодарить за все бога. Также хочу сказать спасибо каждому, кто в «Анжи», – за то чудесное время, что я провел в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу «Анжи»; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблеву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал, – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам и всем, кто так или иначе связан с командой.

«Анжи» – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде лучшим способом.

Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому «Анжи». Жизнь состоит из взлетов и падений, и я буду считать свое пребывание в «Анжи» большим взлетом в моей карьере. Спасибо, «Анжи», – сообщил Менса.