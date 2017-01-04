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  • Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце»

Менса: «Анжи» – великая команда. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце»

4 января 2017, 16:40
8

Бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса, ранее перешедший в «Коламбус», попрощался с махачкалинским клубом. Напомним, что ганский футболист выступал за команду из Дагестана с февраля 2016 года.

«Прежде всего хочу поблагодарить за все бога. Также хочу сказать спасибо каждому, кто в «Анжи», – за то чудесное время, что я провел в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу «Анжи»; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблеву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал, – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам и всем, кто так или иначе связан с командой.

«Анжи» – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде лучшим способом.

Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому «Анжи». Жизнь состоит из взлетов и падений, и я буду считать свое пребывание в «Анжи» большим взлетом в моей карьере. Спасибо, «Анжи», – сообщил Менса.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Коламбус Менса Джонатан
Комментарии (8)
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APchelov
1483538310
И года не провёл в клубе, а какие речи!
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АлёшкА91
1483542484
Менса: доллар великая валюта, у анжи проблемы, поеду к американским мешкам, там побольше долларов заплатят!
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ibragim_ibragimov_99
1483548282
Вспомнил Это'о
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ANTITERROR
1483549776
Будь счастлив что ли...
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Garrincha58
1483550912
самая великая
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h3LL1k
1483553755
Великая команда ёбушки воробушки!!!
если Анжи великая!))) то боюсь представить что за команды такие как Спартак Зенит Цска Динамо Торпедо Локовотив да даже та же Алания и многие другие! наверно топ Мира блять! понаберут же чужеземцев запугают аж такую охеннею несут ЁБНИШЬСЯ XD
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NapaS
1483555304
чувак перекрестился походу
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