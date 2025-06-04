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  • Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»

Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»

Сегодня, 12:22
9

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал конфликт с экс-защитником «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубновым.

– Давай обсудим недавнюю громкую историю. Почему ты решил передать привет Бубнову?

– Не знаю. Если честно, перед «Спартаком» долго не мог уснуть – думал об игре. И мне попалось превью тура от «Коммент.Шоу».

Пролистал – всех прямо разбирают, а про «Махачкалу» сорок секунд или минута в конце. Неприятно стало. Думаю: «Вы че, блин? Мы разве чем-то отличаемся от других?» После матча передал привет, чтобы показать: с нами тоже можно считаться.

– Ты ожидал, что Бубнов так отреагирует?

– Я даже не знал, кто это. Слышал только, что он существует, что это бывший игрок «Спартака». Про его личность мне тоже рассказали. Потом вспомнил, что, когда я еще был малой, отец смотрел футбол по выходным – и про Бубнова говорил. «Старый» и так далее. Я же не трогал его. Передал привет, и чего? Враг народа теперь, что ли?

– На мой взгляд, в эфире «Коммент.Шоу» с твоим участием со стороны Бубнова было много вещей, в ответ на которые можно было выйти из себя.

– Да.

– Как ты сдержался?

– Да спокойно. Зато он показал истинное лицо. И показал, что ему нужна еще пара таблеток для успокоения.

  • После победы махачкалинцев над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ, футболист передал привет Бубнову, считавшему, что у «Динамо» мало шансов на три очка.
  • Позднее Пальцев поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу», где у него возникла перепалка с экспертом. Бубнов назвал Валентина «клоуном» и пообещал «мочить его каждую игру».

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Пальцев Валентин Бубнов Александр
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Комментарии (9)
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Инсаров
1749029354
Пара таблеток уже не поможет. Доза мала. Нужен, как минимум, отдых у доктора Маргулиса на Канатчиковой даче.
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SLADE2019
1749029376
Не перебарщивай, щегол. Ты никто и имя твое никак в футболе.
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Каратель помойников
1749029640
А кто такой этот пальцев?
Ответить
Garrincha58
1749029647
Палец в рот не клади
Ответить
...короче
1749030316
...от тюрьмы, сумы, хворобы не зарекайся, отрок футбольный. И использовать в словесной пикировке болезнь оппонента - дело последнее и судьбиной наказуемое...
Ответить
VVM1964
1749030355
Бубнова знают, а вот кто такой Пальцев ? -...
Ответить
Мордаванин
1749031848
грешно смеяться надбольными людьми)
Ответить
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