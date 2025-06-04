Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал конфликт с экс-защитником «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубновым.
– Давай обсудим недавнюю громкую историю. Почему ты решил передать привет Бубнову?
– Не знаю. Если честно, перед «Спартаком» долго не мог уснуть – думал об игре. И мне попалось превью тура от «Коммент.Шоу».
Пролистал – всех прямо разбирают, а про «Махачкалу» сорок секунд или минута в конце. Неприятно стало. Думаю: «Вы че, блин? Мы разве чем-то отличаемся от других?» После матча передал привет, чтобы показать: с нами тоже можно считаться.
– Ты ожидал, что Бубнов так отреагирует?
– Я даже не знал, кто это. Слышал только, что он существует, что это бывший игрок «Спартака». Про его личность мне тоже рассказали. Потом вспомнил, что, когда я еще был малой, отец смотрел футбол по выходным – и про Бубнова говорил. «Старый» и так далее. Я же не трогал его. Передал привет, и чего? Враг народа теперь, что ли?
– На мой взгляд, в эфире «Коммент.Шоу» с твоим участием со стороны Бубнова было много вещей, в ответ на которые можно было выйти из себя.
– Да.
– Как ты сдержался?
– Да спокойно. Зато он показал истинное лицо. И показал, что ему нужна еще пара таблеток для успокоения.
- После победы махачкалинцев над «Спартаком» (2:1) в 24-м туре РПЛ, футболист передал привет Бубнову, считавшему, что у «Динамо» мало шансов на три очка.
- Позднее Пальцев поучаствовал в видеосозвоне с ведущими «Коммент.Шоу», где у него возникла перепалка с экспертом. Бубнов назвал Валентина «клоуном» и пообещал «мочить его каждую игру».