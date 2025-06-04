Пальцев – о конфликте с Бубновым: «Ему нужна еще пара таблеток для успокоения»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал конфликт с экс-защитником «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубновым.

– Давай обсудим недавнюю громкую историю. Почему ты решил передать привет Бубнову?

– Не знаю. Если честно, перед «Спартаком» долго не мог уснуть – думал об игре. И мне попалось превью тура от «Коммент.Шоу».

Пролистал – всех прямо разбирают, а про «Махачкалу» сорок секунд или минута в конце. Неприятно стало. Думаю: «Вы че, блин? Мы разве чем-то отличаемся от других?» После матча передал привет, чтобы показать: с нами тоже можно считаться.

– Ты ожидал, что Бубнов так отреагирует?

– Я даже не знал, кто это. Слышал только, что он существует, что это бывший игрок «Спартака». Про его личность мне тоже рассказали. Потом вспомнил, что, когда я еще был малой, отец смотрел футбол по выходным – и про Бубнова говорил. «Старый» и так далее. Я же не трогал его. Передал привет, и чего? Враг народа теперь, что ли?

– На мой взгляд, в эфире «Коммент.Шоу» с твоим участием со стороны Бубнова было много вещей, в ответ на которые можно было выйти из себя.

– Да.

– Как ты сдержался?

– Да спокойно. Зато он показал истинное лицо. И показал, что ему нужна еще пара таблеток для успокоения.