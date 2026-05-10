Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о драке между игроками команды: Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.

«Все можно разрешить, такие вещи бывают в раздевалке – в том числе в наше время тоже бывало.

Такое происходит, когда все вокруг вызывает раздражение. Все циклично. Раньше у «Реала» был удачный период, сейчас наступил более сложный этап», – сказал Касильяс.