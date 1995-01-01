Фанаты «Хапоэля» сделали перфоманс в стиле «Ну, погоди» на дерби с «Маккаби»

Болельщики тель-авивского «Хапоэля» сделали перфоманс на матче 18-го тура израильской Суперлиги против «Маккаби» (1:1).

Фанаты растянули на трибунах плакат с изображением героев советского мультфильма «Ну, погоди». На рисунке волк держит оторванную голову зайца за уши и произносит знаменитую фразу, которая написана на русском языке.