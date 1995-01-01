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    Фанаты «Хапоэля» сделали перфоманс в стиле «Ну, погоди» на дерби с «Маккаби»

    Болельщики тель-авивского «Хапоэля» сделали перфоманс на матче 18-го тура израильской Суперлиги против «Маккаби» (1:1).

    Фанаты растянули на трибунах плакат с изображением героев советского мультфильма «Ну, погоди». На рисунке волк держит оторванную голову зайца за уши и произносит знаменитую фразу, которая написана на русском языке.

    • «Хапоэль» занимает 12-ю строчку из 14-ти в турнирной таблице, набрав 17 очков.
    • «Маккаби» лидирует в чемпионате, имея 46 баллов в своем активе.

    Источник: Твиттер Ofnews

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1898

      Yev 59 минут назад

      Прикольно и неожиданно! Теперь почаще буду обращать внимание на Хапоэль. Все-таки ностальгия сильная эмоция.

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      Рейтинг: +176

      Dos_Santos 1 час назад

      Два раза прочитал: волк держит за яйца уши..

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