Фанаты «Хапоэля» сделали перфоманс в стиле «Ну, погоди» на дерби с «Маккаби»

Прикольно и неожиданно! Теперь почаще буду обращать внимание на Хапоэль. Все-таки ностальгия сильная эмоция.
Болельщики тель-авивского «Хапоэля» сделали перфоманс на матче 18-го тура израильской Суперлиги против «Маккаби» (1:1).
Фанаты растянули на трибунах плакат с изображением героев советского мультфильма «Ну, погоди». На рисунке волк держит оторванную голову зайца за уши и произносит знаменитую фразу, которая написана на русском языке.
- «Хапоэль» занимает 12-ю строчку из 14-ти в турнирной таблице, набрав 17 очков.
- «Маккаби» лидирует в чемпионате, имея 46 баллов в своем активе.