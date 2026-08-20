Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:10
Аталанта
20.08.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Завершен
Хапоэль ТА
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
13
Эдерсон
(К) ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хапоэль ТА
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
(К) ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Roee Alkokin
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
98
Falcão
ЦП
35
Дуглас Овусу
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Хапоэль ТА
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
44
Daniel Dappa
ЦФ
27
Mor Buskila
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
47
Бернаскони
16
Белланова
70
Гаэтано
13
Эдерсон
10
Самарджич
18
Распадори
9
Скамакка
2-1-3-2-2
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
8
Краев
15
51
Альтман
98
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
42
Скальвини
31
Кристенсен
31
Кристенсен
42
Скальвини
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
97
Коко
21
Пивен
21
Пивен
97
Коко
23
23
51
Альтман
10
Силва
10
Силва
51
Альтман
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
35
Овусу
27
27
35
Овусу
Остались в запасе
Аталанта
Хапоэль ТА
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Остались в запасе
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Аталанта - Хапоэль ТА
1
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
705
421
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аталанта» против «Хапоэля», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Хапоэль»

«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Хапоэль ТА Аталанта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+