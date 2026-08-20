Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
47
Бернаскони
16
Белланова
70
Гаэтано
13
Эдерсон
10
Самарджич
18
Распадори
9
Скамакка
2-1-3-2-2
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
8
Краев
15
51
Альтман
98
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
42
Скальвини
31
Кристенсен
31
Кристенсен
42
Скальвини
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
97
Коко
21
Пивен
21
Пивен
97
Коко
23
23
51
Альтман
10
Силва
10
Силва
51
Альтман
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
35
Овусу
27
27
35
Овусу
Остались в запасе
Аталанта
Хапоэль ТА
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Остались в запасе
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Аталанта - Хапоэль ТА
1
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
705
421
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аталанта» против «Хапоэля», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Хапоэль»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»