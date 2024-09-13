«Акрон» подписал нападающего из Конго

«Акрон» подписал контракт с 28-летним нападающим Мависом Чибота. Ранее футболист выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива и большую часть карьеры провел в израильских клубах.

Чибота прибудет в расположение «Акрона» после получения визы. Игрок будет внесeн в заявочный лист на сезон-2024/25 в РПЛ после осуществления всех необходимых процедур.