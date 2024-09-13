«Акрон» подписал нападающего из Конго

«Акрон» подписал контракт с 28-летним нападающим Мависом Чибота. Ранее футболист выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива и большую часть карьеры провел в израильских клубах.
Чибота прибудет в расположение «Акрона» после получения визы. Игрок будет внесeн в заявочный лист на сезон-2024/25 в РПЛ после осуществления всех необходимых процедур.
- В прошлом сезоне он провел за «Хапоэль» 30 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.
- На счету Чибота 10 матчей за сборную Республики Конго.
- Он провел 4 игры на групповом этапе Лиги чемпионов за «Маккаби» из Хайфы и 10 встреч на групповом этапе Лиги Европы за «Лудогорец», в том числе против ЦСКА в Москве в ноябре 2019 года.