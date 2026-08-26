Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:11
Хапоэль ТА - Аталанта
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.91
Победа «Аталанты» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между израильским «Хапоэль Тель-Авив» и итальянской «Аталантой» пройдет 27 августа 2026 года в Тель-Авиве. Первая встреча в Бергамо завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится на поле израильского клуба. Обе команды подходят к ответной игре с надeжной обороной: «Аталанта» пропускает в среднем 0,60 гола за последние пять матчей, «Хапоэль» – 0,80. При этом атакующие показатели у команд практически идентичны – по 1,40 забитых мяча в среднем. Кто же окажется сильнее – хозяева, которые уже показали свою неуступчивость в первом матче, или итальянский гранд, имеющий более высокий класс и опыт еврокубков?

Кто победит в матче

«Хапоэль Тель-Авив» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою организованную игру в обороне. Израильский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 мяча – один из лучших показателей среди участников плей-офф. В первом матче «Хапоэль» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности на выезде против «Аталанты», что является серьeзным достижением. Однако атака хозяев действует не слишком эффективно: 1,40 забитых мяча за игру, что не позволяет им доминировать над соперниками. В квалификации Лиги Конференций они прошли «Катовице» (2:1, 2:0) и «Лудогорец» (2:2, 2:0), демонстрируя умение добиваться результата. Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь «Хапоэлю» навязать борьбу фавориту, но их низкая результативность может стать проблемой.

«Аталанта» подходит к ответной игре с явным преимуществом в классе и опыте. Итальянский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом атака стабильно приносит 1,40 гола. В первом матче «Аталанта» не сумела забить на своeм поле, но создала несколько опасных моментов, и теперь на выезде ей необходимо использовать свой класс. В стартовом туре Серии А «Аталанта» обыграла «Сассуоло» (2:1), подтвердив готовность к официальным матчам. В товарищеских встречах они уверенно побеждали «Шальке» (3:0) и «Атлетик» (1:0), хотя уступили «Фейеноорду» (1:2). Гости имеют более высокий индивидуальный уровень и должны взломать оборону соперника, несмотря на еe организованность.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю неуступчивость «Хапоэля» и его надeжную оборону, «Аталанта» выглядит предпочтительнее благодаря классу и опыту. Хозяева способны сдерживать атаки, но их низкая результативность не позволит им одержать победу. Наиболее вероятный исход – победа итальянского клуба с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Хапоэль» дома показывает стабильные результаты, но его атакующие проблемы могут помешать ему пройти в групповой этап. «Аталанта» имеет преимущество в классе и опыте, что должно сыграть решающую роль в ответной игре. Гости редко проигрывают и умеют забивать в важных матчах, что делает их фаворитами.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
(К) ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
98
Falcão
ЦП
15
Roee Alkokin
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
35
Дуглас Овусу
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Эдерсон
(К) ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хапоэль ТА
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
23
Amit Lemkin
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
27
Mor Buskila
ЦФ
11
Stav Torial
ЦФ
44
Daniel Dappa
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
2-1-3-2-2
22
Цур
16
Лейднер
5
Майембо
8
Краев
98
15
51
Альтман
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
16
Белланова
23
Колашинац
13
Эдерсон
70
Гаэтано
10
Самарджич
18
Распадори
90
Крстович
8
Краев
14
14
8
Краев
98
8
8
98
51
Альтман
27
27
51
Альтман
35
Овусу
11
11
35
Овусу
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
23
Колашинац
47
Бернаскони
47
Бернаскони
23
Колашинац
18
Распадори
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
18
Распадори
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Аталанта
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Главный тренер
Эльянив Барда
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Roy Baranes
ВР
1
Dor Benyamini
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
40
Relja Obrić
ЦЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Маурицио Сарри

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в один мяч. Надeжная оборона хозяев может сдерживать атаки, но класс итальянского клуба, его опыт и более высокий индивидуальный уровень должны помочь ему взломать оборону соперника и добиться победы, необходимой для выхода в групповой этап. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.91. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хапоэль Тель-Авив» и «Аталантой» состоится 27 августа 2026 года в Тель-Авиве и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: смотреть онлайн.

1.91
Победа «Аталанты» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Аталанта Хапоэль ТА
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+