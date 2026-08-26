Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между израильским «Хапоэль Тель-Авив» и итальянской «Аталантой» пройдет 27 августа 2026 года в Тель-Авиве. Первая встреча в Бергамо завершилась безголевой ничьей 0:0, и теперь судьба путевки в групповой этап решится на поле израильского клуба. Обе команды подходят к ответной игре с надeжной обороной: «Аталанта» пропускает в среднем 0,60 гола за последние пять матчей, «Хапоэль» – 0,80. При этом атакующие показатели у команд практически идентичны – по 1,40 забитых мяча в среднем. Кто же окажется сильнее – хозяева, которые уже показали свою неуступчивость в первом матче, или итальянский гранд, имеющий более высокий класс и опыт еврокубков?

Кто победит в матче

«Хапоэль Тель-Авив» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою организованную игру в обороне. Израильский клуб не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 мяча – один из лучших показателей среди участников плей-офф. В первом матче «Хапоэль» сумел удержать свои ворота в неприкосновенности на выезде против «Аталанты», что является серьeзным достижением. Однако атака хозяев действует не слишком эффективно: 1,40 забитых мяча за игру, что не позволяет им доминировать над соперниками. В квалификации Лиги Конференций они прошли «Катовице» (2:1, 2:0) и «Лудогорец» (2:2, 2:0), демонстрируя умение добиваться результата. Домашняя поддержка и уверенность в своей защите должны помочь «Хапоэлю» навязать борьбу фавориту, но их низкая результативность может стать проблемой.

«Аталанта» подходит к ответной игре с явным преимуществом в классе и опыте. Итальянский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его оборона действует образцово – в среднем 0,60 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом атака стабильно приносит 1,40 гола. В первом матче «Аталанта» не сумела забить на своeм поле, но создала несколько опасных моментов, и теперь на выезде ей необходимо использовать свой класс. В стартовом туре Серии А «Аталанта» обыграла «Сассуоло» (2:1), подтвердив готовность к официальным матчам. В товарищеских встречах они уверенно побеждали «Шальке» (3:0) и «Атлетик» (1:0), хотя уступили «Фейеноорду» (1:2). Гости имеют более высокий индивидуальный уровень и должны взломать оборону соперника, несмотря на еe организованность.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю неуступчивость «Хапоэля» и его надeжную оборону, «Аталанта» выглядит предпочтительнее благодаря классу и опыту. Хозяева способны сдерживать атаки, но их низкая результативность не позволит им одержать победу. Наиболее вероятный исход – победа итальянского клуба с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 0:0. «Хапоэль» дома показывает стабильные результаты, но его атакующие проблемы могут помешать ему пройти в групповой этап. «Аталанта» имеет преимущество в классе и опыте, что должно сыграть решающую роль в ответной игре. Гости редко проигрывают и умеют забивать в важных матчах, что делает их фаворитами.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хапоэль ТА 0 : 1 Аталанта Лига конференций, 4 раунд Хапоэль ТА 0 : 1 Аталанта Лига конференций, 4 раунд Аталанта 0 : 0 Хапоэль ТА

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в один мяч. Надeжная оборона хозяев может сдерживать атаки, но класс итальянского клуба, его опыт и более высокий индивидуальный уровень должны помочь ему взломать оборону соперника и добиться победы, необходимой для выхода в групповой этап. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-1) с коэффициентом 1.91. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хапоэль Тель-Авив» и «Аталантой» состоится 27 августа 2026 года в Тель-Авиве и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.