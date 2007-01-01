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    Хапоэль - результаты

    Город Тель-Авив
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://www.hapoelta-fc.co.il/
    Стадион Блумфилд
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 24 июля, четверг 21:30 Хапоэль 1:0 Астана
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 17 июля, четверг 17:00 Астана 3:0 Хапоэль
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