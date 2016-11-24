Лига Европы. «Хапоэль», проигрывая два мяча, вырвал победу у «Интера»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэль», проигравая два мяча, смог выравать победу у «Интера». В другом матче «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Саутгемптон».

Таким образом, «Спарта» обеспечила себя выход из группы с первого места. «Интер» такой возможности лишился.

Лига Европы. Групповой этап. Группа К. 5-й тур

Хапоэль (Израиль) – Интер (Италия) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Икарди, 13; 0:2 – Брозович, 25; 1:2 – Мараньан, 59; 2:2 – Нвакаеме, 69 (с пенальти); 3:2 – Саар, 90.

Спарта (Чехия) – Саутгемптон (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Коста, 11.

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