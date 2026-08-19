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«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:57
Аталанта - Хапоэль ТА
20 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аталанты» с форой (-2)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между итальянской «Аталантой» и израильским «Хапоэль Тель-Авив» пройдет 20 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия». Для команды из Серии А этот еврокубковый поход стартует со стадии плей-офф, тогда как израильтяне уже прошли два квалификационных раунда и чувствуют себя уверенно. «Аталанта» набирает форму через товарищеские матчи, а «Хапоэль» имеет боевой тонус и длительную беспроигрышную серию. Сумеет ли скромный израильский клуб навязать борьбу гранду итальянского футбола, или класс и домашняя арена предопределят исход встречи?

Кто победит в матче

«Аталанта» обладает очевидным превосходством в классе и атакующем потенциале. В пяти последних играх команда забивает в среднем 1,80 гола за матч и пропускает ровно один. При этом бергамаски забивают в каждой из пяти последних встреч, что говорит о стабильности в атаке. Товарищеские матчи против «Атлетика» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Фейеноорда» (1:2) показали, что команда готова к официальным играм, даже если результаты не всегда идеальны. Домашний стадион и индивидуальное мастерство игроков – весомые аргументы в пользу хозяев. «Аталанта» привыкла играть первым номером и создавать моменты с любой позиции, что станет серьезным испытанием для обороны гостей.

«Хапоэль Тель-Авив» подходит к матчу с хорошей статистикой: команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, забивает в среднем 1,40 гола и пропускает 0,80 за игру. Израильтяне прошли «Катовице» (2:1 на выезде и 2:0 дома) и сыграли вничью с «Лудогорцем» (2:2 на выезде, затем 2:0 дома). Эти результаты демонстрируют умение держать удар и реализовывать свои шансы. Однако уровень соперников был заметно ниже, чем у «Аталанты». В гостях против итальянского топ-клуба «Хапоэлю» будет сложно рассчитывать на владение мячом и позиционные атаки – придется играть вторым номером и надеяться на контратаки.

Итоговый вывод: «Аталанта» является безоговорочным фаворитом. Разница в классе, домашнее поле и более высокий индивидуальный уровень игроков делают победу итальянцев почти неизбежной. «Хапоэль» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Аталанты».

Форма и история личных встреч

Ранее «Аталанта» и «Хапоэль Тель-Авив» не пересекались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме и классе команд. «Аталанта» провела несколько товарищеских матчей для набора формы, в то время как «Хапоэль» уже имеет практику в еврокубках и не проигрывает в восьми из десяти игр. Однако качество соперников у израильтян было значительно ниже, и переход на уровень Серии А может стать для них серьезным вызовом. Это обстоятельство, наряду с преимуществом домашнего поля, склоняет чашу весов в сторону итальянцев.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
0.5
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
13
Эдерсон
(К) ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Хапоэль ТА
22
Ассаф Цур
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Фернанд Майембо
(К) ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
15
Roee Alkokin
ЦП
51
Омри Альтман
ЦП
98
Falcão
ЦП
35
Дуглас Овусу
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
95
Паоло Висмара
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
55
Сулемана
ОП
21
Федерико Касса
ЦП
52
Альберто Манцони
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
Хапоэль ТА
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
23
Amit Lemkin
ЦП
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
44
Daniel Dappa
ЦФ
27
Mor Buskila
ЦФ
3-2-2-1-2
29
Карнесекки
59
Залевски
42
Скальвини
31
Коссуну
47
Бернаскони
16
Белланова
70
Гаэтано
13
Эдерсон
10
Самарджич
18
Распадори
9
Скамакка
2-1-3-2-2
22
Цур
5
Майембо
16
Лейднер
8
Краев
15
51
Альтман
98
97
Коко
35
Овусу
4
Чико
9
Боатенг
10
Самарджич
8
Пашалич
8
Пашалич
10
Самарджич
42
Скальвини
31
Кристенсен
31
Кристенсен
42
Скальвини
9
Скамакка
90
Крстович
90
Крстович
9
Скамакка
59
Залевски
21
Касса
21
Касса
59
Залевски
97
Коко
21
Пивен
21
Пивен
97
Коко
23
23
51
Альтман
10
Силва
10
Силва
51
Альтман
9
Боатенг
44
44
9
Боатенг
35
Овусу
27
27
35
Овусу
Остались в запасе
Аталанта
Хапоэль ТА
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
15
Мартен де Рон
ОП
57
Марко Спортиелло
ВР
40
Relja Obrić
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
55
Сулемана
ОП
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
95
Паоло Висмара
ВР
52
Альберто Манцони
ЦП
Остались в запасе
1
Dor Benyamini
ВР
13
Roy Baranes
ВР
18
Tal Archel
ЦЗ
20
Or Israelov
ЦЗ
14
El Yam Kancepolsky
ЦП
8
Yonatan Ferber
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эльянив Барда

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в два мяча. Домашнее поле, класс исполнителей и стабильная атака не оставляют сомнений в превосходстве хозяев. «Хапоэль» покажет характер, но объективно уступит в классе. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-2) с коэффициентом около 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аталантой» и «Хапоэль Тель-Авив» состоится 20 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.65
Победа «Аталанты» с форой (-2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Хапоэль ТА Аталанта
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