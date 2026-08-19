Матч плей-офф Лиги Конференций между итальянской «Аталантой» и израильским «Хапоэль Тель-Авив» пройдет 20 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия». Для команды из Серии А этот еврокубковый поход стартует со стадии плей-офф, тогда как израильтяне уже прошли два квалификационных раунда и чувствуют себя уверенно. «Аталанта» набирает форму через товарищеские матчи, а «Хапоэль» имеет боевой тонус и длительную беспроигрышную серию. Сумеет ли скромный израильский клуб навязать борьбу гранду итальянского футбола, или класс и домашняя арена предопределят исход встречи?

Кто победит в матче

«Аталанта» обладает очевидным превосходством в классе и атакующем потенциале. В пяти последних играх команда забивает в среднем 1,80 гола за матч и пропускает ровно один. При этом бергамаски забивают в каждой из пяти последних встреч, что говорит о стабильности в атаке. Товарищеские матчи против «Атлетика» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Фейеноорда» (1:2) показали, что команда готова к официальным играм, даже если результаты не всегда идеальны. Домашний стадион и индивидуальное мастерство игроков – весомые аргументы в пользу хозяев. «Аталанта» привыкла играть первым номером и создавать моменты с любой позиции, что станет серьезным испытанием для обороны гостей.

«Хапоэль Тель-Авив» подходит к матчу с хорошей статистикой: команда не проигрывает в восьми из десяти последних встреч, забивает в среднем 1,40 гола и пропускает 0,80 за игру. Израильтяне прошли «Катовице» (2:1 на выезде и 2:0 дома) и сыграли вничью с «Лудогорцем» (2:2 на выезде, затем 2:0 дома). Эти результаты демонстрируют умение держать удар и реализовывать свои шансы. Однако уровень соперников был заметно ниже, чем у «Аталанты». В гостях против итальянского топ-клуба «Хапоэлю» будет сложно рассчитывать на владение мячом и позиционные атаки – придется играть вторым номером и надеяться на контратаки.

Итоговый вывод: «Аталанта» является безоговорочным фаворитом. Разница в классе, домашнее поле и более высокий индивидуальный уровень игроков делают победу итальянцев почти неизбежной. «Хапоэль» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Аталанты».

Форма и история личных встреч

Ранее «Аталанта» и «Хапоэль Тель-Авив» не пересекались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущей форме и классе команд. «Аталанта» провела несколько товарищеских матчей для набора формы, в то время как «Хапоэль» уже имеет практику в еврокубках и не проигрывает в восьми из десяти игр. Однако качество соперников у израильтян было значительно ниже, и переход на уровень Серии А может стать для них серьезным вызовом. Это обстоятельство, наряду с преимуществом домашнего поля, склоняет чашу весов в сторону итальянцев.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 0 0.5 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хапоэль ТА 0 : 1 Аталанта Лига конференций, 4 раунд Хапоэль ТА 0 : 1 Аталанта Лига конференций, 4 раунд Аталанта 0 : 0 Хапоэль ТА

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аталанты» с разницей как минимум в два мяча. Домашнее поле, класс исполнителей и стабильная атака не оставляют сомнений в превосходстве хозяев. «Хапоэль» покажет характер, но объективно уступит в классе. Рекомендуемая ставка – победа «Аталанты» с форой (-2) с коэффициентом около 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аталантой» и «Хапоэль Тель-Авив» состоится 20 августа 2026 года в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.