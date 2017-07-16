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    «Уфа» отказалась от покупки защитника «Хапоэля» за 500 тысяч

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Уфы» к защитнику «Хапоэля» Эди Готлибу. Генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов сообщил о прекращении переговоров.

    «Предложения «Хапоэлю» были сделаны, и они не приняты. Мы закончили переговоры по Готлибу. Не договорились по трансферу», – сказал Газизов.

    Сумма сделки расценивалась в 500 тысяч евро. Израильский клуб требовал полной выплаты, команда Премьер-лиги предлагала выплатить отступные в двух частях. Вторые 250 тысяч руководство «Уфы» рассчитывало перевести в течение нескольких месяцев.

    Центральный защитник пополнил состав команды из Тель-Авива в июле 2015 года. В минувшем сезоне Готлиб принял участие в 20 встречах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2017 16:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 16 июля 2017, 16:32

      нормальные показатели так то для ц.защитника )

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > сапёр75 16 июля 2017, 16:33

      у нас и напы столько не забивают за 20 матчей )

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 16:27

      Правильно!... Нечего защитников покупать.... Лучше добавит денег и купить нападающего!... Голы позволяют победит, а победы дают очки, места и кубки!....

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