«Уфа» отказалась от покупки защитника «Хапоэля» за 500 тысяч

На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Уфы» к защитнику «Хапоэля» Эди Готлибу. Генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов сообщил о прекращении переговоров.

«Предложения «Хапоэлю» были сделаны, и они не приняты. Мы закончили переговоры по Готлибу. Не договорились по трансферу», – сказал Газизов.

Сумма сделки расценивалась в 500 тысяч евро. Израильский клуб требовал полной выплаты, команда Премьер-лиги предлагала выплатить отступные в двух частях. Вторые 250 тысяч руководство «Уфы» рассчитывало перевести в течение нескольких месяцев.

Центральный защитник пополнил состав команды из Тель-Авива в июле 2015 года. В минувшем сезоне Готлиб принял участие в 20 встречах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.