Лига Европы. «Бешикташ» прошел в следующую стадию, «Атлетик» выбыл из турнира

В рамках 1/16 финала Лиги Европы АПОЭЛ выбил «Атлетик» из розыгрыша, победив на своем поле со счетом 2:0. Напомним, первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:3.

В другой встрече «Бешикташ» одолел «Хапоэль» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала. Первая встреча завершилась победой турков со счетом 3:1.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

АПОЭЛ (Кипр) – Атлетик (Испания) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сотириу, 46; 2:0 – Янниотас, 54 (с пенальти).

Удаления: Сотириу, 65 – Итурраспе, 90.

Первый матч: – 2:3

Бешикташ (Турция) – Хапоэль (Израиль) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Абубакар, 17; 1:1 – Нвакаеме, 64; 2:1 – Тосун, 87.

Первый матч: – 3:1

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