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    Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках

    Тель-авивский «Хапоэль» сыграл в нулевую ничью с «Хапоэлем» из Ашкелона в матче 6-го тура чемпионата Израиля. По завершении встречи нападающий хозяев Тото Тамус покинул стадион в наручниках и в сопровождении полицейских.

    По версии израильского портала WallaSport, израильтянин нигерийского происхождения атаковал одного из стражей порядка, после чего был задержан и доставлен в участок.

    В июле 2013 года Тамуз стал игроком «Урала». Сыграв семь матчей, игрок покинул в январе 2014 года.

    Видео взято из твиттера WallaSport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 01:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 мая 2017, 13:45

      эта жирная дичь давно нарывалась)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 мая 2017, 05:49

      конечно ++...но компас ментам купить надо))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 7 мая 2017, 02:22

      на камеру работали.... кто бы посмел трогать чела с окладом в пару лямов.....

      1
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