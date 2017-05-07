Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках

эта жирная дичь давно нарывалась)
Тель-авивский «Хапоэль» сыграл в нулевую ничью с «Хапоэлем» из Ашкелона в матче 6-го тура чемпионата Израиля. По завершении встречи нападающий хозяев Тото Тамус покинул стадион в наручниках и в сопровождении полицейских.
По версии израильского портала WallaSport, израильтянин нигерийского происхождения атаковал одного из стражей порядка, после чего был задержан и доставлен в участок.
В июле 2013 года Тамуз стал игроком «Урала». Сыграв семь матчей, игрок покинул в январе 2014 года.
Видео взято из твиттера WallaSport.
דבר כזה אנחנו לא זוכרים: טוטו תמוז, באזיקים, בסיום המשחק של הפועל תל אביב pic.twitter.com/bBXeuEC2a4— WallaSport (@WallaSport) 6 мая 2017 г.