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  • Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках

Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках

7 мая 2017, 01:50
3

Тель-авивский «Хапоэль» сыграл в нулевую ничью с «Хапоэлем» из Ашкелона в матче 6-го тура чемпионата Израиля. По завершении встречи нападающий хозяев Тото Тамус покинул стадион в наручниках и в сопровождении полицейских.

По версии израильского портала WallaSport, израильтянин нигерийского происхождения атаковал одного из стражей порядка, после чего был задержан и доставлен в участок.

В июле 2013 года Тамуз стал игроком «Урала». Сыграв семь матчей, игрок покинул в январе 2014 года.

Видео взято из твиттера WallaSport.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Европа Хапоэль Тамуз Тото
Комментарии (3)
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Abbey Road
1494112963
на камеру работали.... кто бы посмел трогать чела с окладом в пару лямов.....
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Mr_Murder
1494125375
конечно ++...но компас ментам купить надо))
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Chesn0k
1494153924
эта жирная дичь давно нарывалась)
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