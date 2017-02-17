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    Лига Европы. «Рома» разгромила «Вильярреал», Джеко оформил хет-трик, «Шальке» обыграл ПАОК

    В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле крупно уступил «Роме». Хет-трик у гостей оформил Эдин Джеко. «Шальке» трижды поразил ворота ПАОКа.

    В другим матчах «Бешикташ» на выезде обыграл «Хапоэль». «Легия» и «Аякс» голов друг другу не забили.

    Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

    Вильярреал (Испания) – Рома (Италия) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эмерсон, 32; 0:2 – Джеко, 65; 0:3 – Джеко, 79; 0:4 –Джеко, 86.

    Хапоэль (Израиль) – Бешикташ (Турция) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вилльям, 42 (в свои ворота); 1:1 – Барда, 44; 1:2 – Тосун, 60; 1:3 – Бабел, 90.

    Легия (Польша) – Аякс (Голландия) – 0:0

    Удаления: нет – Тете, 84.

    ПАОК (Греция) – Шальке (Германия) – 0:3 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бургшталлер, 27; 0:2 – Майер, 82; 0:3 – Хунтелаар, 90.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 01:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 февраля 2017, 04:57

      дааааа . . . дела

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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 февраля 2017, 01:07

      БУКИ ЛОХАНУЛИСЬ.ТАКИЕ КЭФЫ ДАЛИ НА РОМУ.ПОДАРКИ

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