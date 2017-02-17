Лига Европы. «Рома» разгромила «Вильярреал», Джеко оформил хет-трик, «Шальке» обыграл ПАОК

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Вильярреал» на своем поле крупно уступил «Роме». Хет-трик у гостей оформил Эдин Джеко. «Шальке» трижды поразил ворота ПАОКа.

В другим матчах «Бешикташ» на выезде обыграл «Хапоэль». «Легия» и «Аякс» голов друг другу не забили.

Лига Европы. 1/16 финала, первый матч

Вильярреал (Испания) – Рома (Италия) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эмерсон, 32; 0:2 – Джеко, 65; 0:3 – Джеко, 79; 0:4 –Джеко, 86.

Хапоэль (Израиль) – Бешикташ (Турция) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Вилльям, 42 (в свои ворота); 1:1 – Барда, 44; 1:2 – Тосун, 60; 1:3 – Бабел, 90.

Легия (Польша) – Аякс (Голландия) – 0:0

Удаления: нет – Тете, 84.

ПАОК (Греция) – Шальке (Германия) – 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 – Бургшталлер, 27; 0:2 – Майер, 82; 0:3 – Хунтелаар, 90.

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