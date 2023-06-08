Лига конференций. «Вест Хэм» победил «Фиорентину» (2:1) и впервые за 43 года взял трофей

«Вест Хэм» в финале Лиги конференций оказался сильнее «Фиорентины». Решающий гол забил Джаррод Боуэн, который был у Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Это первый трофей лондонцев с 1980 года, когда они взяли Кубок Англии.

Игра прошла в Праге.

«Фиорентина» проиграла второй финал за сезон – в мае она уступила в финале Кубка Италии «Интеру».

Лига конференций. Финал

Фиорентина – Вест Хэм – 1:2 (0:0) Текстовая онлай-трансляция

Голы: 0:1 – Бенрахма, 62 (с пенальти); 1:1 – Бонавентура, 67; 1:2 – Боуэн, 90.

Результаты Лиги конференций