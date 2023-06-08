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    • Лига конференций. «Вест Хэм» победил «Фиорентину» (2:1) и впервые за 43 года взял трофей

    Лига конференций. «Вест Хэм» победил «Фиорентину» (2:1) и впервые за 43 года взял трофей

    «Вест Хэм» в финале Лиги конференций оказался сильнее «Фиорентины». Решающий гол забил Джаррод Боуэн, который был у Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

    Это первый трофей лондонцев с 1980 года, когда они взяли Кубок Англии.

    Игра прошла в Праге.

    «Фиорентина» проиграла второй финал за сезон – в мае она уступила в финале Кубка Италии «Интеру».

    Лига конференций. Финал

    Фиорентина – Вест Хэм – 1:2 (0:0) Текстовая онлай-трансляция

    Голы: 0:1 – Бенрахма, 62 (с пенальти); 1:1 – Бонавентура, 67; 1:2 – Боуэн, 90.

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2001

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      Слуцкий "руку приложил" для победы Вест Хэма в Кубке конференций) 43 года не брали трофеев, как днище в РПЛ!

      1
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      Рейтинг: +17660

      Garrincha58 3 часа назад

      фиалки играли лучше, но одна ошибка всё перечеркнула да и пенальти совершенно не обязательный руками не фиг размахивать

      0
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      Рейтинг: +11

      врете вы все 3 часа назад

      Не зря Вест Хэм автобус победный приготовил.

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