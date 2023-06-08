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  • Лига конференций. «Вест Хэм» победил «Фиорентину» (2:1) и впервые за 43 года взял трофей

Лига конференций. «Вест Хэм» победил «Фиорентину» (2:1) и впервые за 43 года взял трофей

8 июня 2023, 00:02
4

«Вест Хэм» в финале Лиги конференций оказался сильнее «Фиорентины». Решающий гол забил Джаррод Боуэн, который был у Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Это первый трофей лондонцев с 1980 года, когда они взяли Кубок Англии.

Игра прошла в Праге.

«Фиорентина» проиграла второй финал за сезон – в мае она уступила в финале Кубка Италии «Интеру».

Лига конференций. Финал

Фиорентина – Вест Хэм – 1:2 (0:0) Текстовая онлай-трансляция

Голы: 0:1 – Бенрахма, 62 (с пенальти); 1:1 – Бонавентура, 67; 1:2 – Боуэн, 90.

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Англия. Премьер-лига Вест Хэм Фиорентина
Комментарии (4)
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Garrincha58
1686172288
фиалки играли лучше, но одна ошибка всё перечеркнула да и пенальти совершенно не обязательный руками не фиг размахивать
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ScarlettOgusania
1686172396
Слуцкий "руку приложил" для победы Вест Хэма в Кубке конференций) 43 года не брали трофеев, как днище в РПЛ!
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Чермындыр
1686208651
Итальянцы похоже все финалы этого года сольют
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zigbert
1686226534
На самом деле было полное преимущество Фиорентины. Вест Хэм редко переходил на чужую половину поля. Даже отыгралась после пенальти в свои ворота отыгралась быстро. Решающую же ошибку Фиорентина допустила в самом конце матча, когда 3 защитника не сумели удержать Боуэна. Времени чтобы отыграться у Фиорентины уже не осталось.
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