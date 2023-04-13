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  • Лучший бомбардир Лиги конференций – игрок за 63 млн, которого выкинул «Реал». Сейчас кайфует от небольшого внимания и восстанавливает форму

Лучший бомбардир Лиги конференций – игрок за 63 млн, которого выкинул «Реал». Сейчас кайфует от небольшого внимания и восстанавливает форму

13 апреля 2023, 13:25

Лука Йович – лучший бомбардир Лиги конференций. Да, это тот самый Йович, за которого «Реал» заплатил 63 млн евро, а через пару сезонов бесплатно отдал «Фиорентине». Как проходит перезагрузка форварда, которого совсем недавно Флорентино Перес называл самым перспективным в футболе?

А как так получилось, что «Реал» отдал 63-миллионного игрока бесплатно?

Странная сделка, кажется, пошла на пользу «Реалу». Изначально клуб обсуждал с «Фиорентиной» аренду Йовича с разделением заработной платы на двоих. Но потом формат поменялся:

1. «Фиорентина» бесплатно забрала Йовича и полностью взяла на себя зарплату игрока. Она осталось той же – 6 млн евро в год. И сохранится в таком объеме до 2024 года.

2. 2024-й – не случайная планка. До лета этого года действовал контракт Йовича с «Реалом». Если «Фиорентина» продаст Йовича до 30 июня 2024-го, то отдаст половину суммы «Реалу».

3. После этого срока «Фиорентина» сможет сама распоряжаться трансфером Йовича без дележки с «Реалом».

AS писала, что Флорентино Перес был рад этой сделке, поскольку самостоятельно смог облегчить платежную ведомость «Реала».

Как Йович преображается после Мадрида: кайфует от меньшего внимание, сожалеет о раннем переходе в «Реала» и планирует снова стать звездой

«Это было здорово. Отличный опыт для меня. Быть частью лучшего клуба мира – большая честь для меня. Но я считаю, что перешел в «Реал» слишком рано. А потом Карим Бензема раскрылся и заслуженно выиграл «Золотой мяч».

А еще мне не очень везло: сначала началась пандемия коронавируса, потом меня останавливали травмы... Но для меня время в «Реале» стало большим опытом».

Таким было одно из первых интервью Йовича в «Фиорентине». Дальше Йович говорил, что ему приятно быть частью амбициозного проекта и что он надеется на дальнейший прогресс. На данный момент в разных соревнованиях его статистика такая:

  • Серия А: 25 встреч, 4 гола;
  • Лига конференций: 10 матчей, 6 голов. Сейчас он – лучший бомбардир турнира,
  • Кубок Италии: 3 матча, 1 гол.

Но после «Реала» слабозаметный трансфер в «Фиорентину» со стороны Йовича был странным. Сам Йович объяснял это несколькими причинами.

Во-первых, ему нравится, что сейчас к нему меньше внимания: «Мадрид – это огромная воронка с журналистами. Они классно делают свою работу, но иногда это очень сильно бьет по тебе. Я хотел более спокойной атмосферы, чтобы полностью сосредоточиться на футболе».

Во-вторых, практика: «Фиорентина» – одна из немногих итальянских команд в Италии, которая играет в атакующий футбол. Это подходит мне, я хочу быть частью этого проекта. К тому же здесь у меня будет больше игрового времени, чему я очень рад».

В-третьих, доверие тренера: «Я очень рад, что Итальяно доверяет мне. Я пытаюсь отплатить ему за доверие игрой и результатами».

Источники, которые близки к «Фиорентине», сообщают, что Йович очень волнуется, что не достиг лучшей формы, которая была у него в «Айнтрахте». Но активно работает над этим: «Лука тренируется как сумасшедший: он взволнован, что не в лучшей форме, но работает над этим. Лука регулярно советуется с тренерским штабом, работает дополнительно со своими специалистами. Он на пути, чтобы быть одним из лучших игроков Серии А».

Фото: imago-images.de, XinHua/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Лига конференций Европа Фиорентина Реал Йович Лука Итальяно Винченцо
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