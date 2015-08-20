Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» крупно обыграл ХИК.

Начало разгрому было положено на восьмой минуте, когда Ояла срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Уже через две минуты гостей из Финляндии постигло новое несчастье, на этот раз – в виде пенальти. Мамаев уверено пробил с точки – 2:0 уже к десятой минуте. Вскоре ударную двухминутку выдал сам ХИК: на 16-ой минуте Зенели не сумел реализовать пенальти, а на 18-ой Баах отыграл один мяч после подачи углового.

В начале второго тайма судья назначил третий одиннадцатиметровый – снова в ворота ХИКа. Его реализовал Смолов – 3:1. На 61-ой минуте краснодарцы разыграли блестящую комбинацию, завершил которую точный удар Вандерсона. Через три минуты очередной мяч в сетку ворот ХИКа направил Газинский, поставив точку в матче – 5:1.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

«Краснодар» (Россия) – ХИК (Финляндия) 5:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

«Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Ари, 58), Быстров (Вандерсон, 58), Смолов (Торбинский, 74).

ХИК: Эрдунд, Хейккинен, Ояла, Баах (Хейкилля, 60), Менди (Малоло, 84), Шуллер, Мусси, Танака (Колехмайнен, 22), Зенели, Пейпонен, Яллоу.

Голы: 1:0 – Ояла (в свои ворота), 8; 2:0 – Мамаев (с пенальти), 10; 2:1 – Баах, 18; 3:1 – Смолов (с пенальти), 57; 4:1 – Вандерсон, 61; 5:1 – Газинский, 64.

Предупреждения: Быстров, 43; Пейпонен, 56; Яллоу, 56; Мусси, 56;