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    Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК

    В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» крупно обыграл ХИК.

    Начало разгрому было положено на восьмой минуте, когда Ояла срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Уже через две минуты гостей из Финляндии постигло новое несчастье, на этот раз – в виде пенальти. Мамаев уверено пробил с точки – 2:0 уже к десятой минуте. Вскоре ударную двухминутку выдал сам ХИК: на 16-ой минуте Зенели не сумел реализовать пенальти, а на 18-ой Баах отыграл один мяч после подачи углового.

    В начале второго тайма судья назначил третий одиннадцатиметровый – снова в ворота ХИКа. Его реализовал Смолов – 3:1. На 61-ой минуте краснодарцы разыграли блестящую комбинацию, завершил которую точный удар Вандерсона. Через три минуты очередной мяч в сетку ворот ХИКа направил Газинский, поставив точку в матче – 5:1.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

    «Краснодар» (Россия) – ХИК (Финляндия) 5:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    «Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Страндберг, Петров, Мамаев, Газинский, Ахмедов (Ари, 58), Быстров (Вандерсон, 58), Смолов (Торбинский, 74).

    ХИК: Эрдунд, Хейккинен, Ояла, Баах (Хейкилля, 60), Менди (Малоло, 84), Шуллер, Мусси, Танака (Колехмайнен, 22), Зенели, Пейпонен, Яллоу.

    Голы: 1:0 – Ояла (в свои ворота), 8; 2:0 – Мамаев (с пенальти), 10; 2:1 – Баах, 18; 3:1 – Смолов (с пенальти), 57; 4:1 – Вандерсон, 61; 5:1 – Газинский, 64.

    Предупреждения: Быстров, 43; Пейпонен, 56; Яллоу, 56; Мусси, 56;

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 21:54
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    Комментарии (27)
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    roman230582
    1440101514
    Молодцы, порадовали
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    jurjs
    1440101571
    Краснодар ,красавцы!!!! Так держать!!!!! Где можно купить майку Краснодара ?
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1440103759
    Крассавцы, просто супер!
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    Алекc
    1440106225
    Молодцы парни!!!
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    Ronaldo1992
    1440107832
    Молодец
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    REDAT
    1440134436
    С победой!Молодцы "Быки"!Так держать!
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    Furqat071
    1440135610
    Eeee gap yo zor bolla
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    dguda
    1440136232
    Нашли с кем играть, дворовая команда.
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    feel_this_sheet
    1440138391
    Единственные за кого спокоен так это быки. крепкая играющая команда и уровень лиги европы как раз им подходит. думаю четвертьфинал плейофф по зубам. ну или 1/8 минимум
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    ologreds
    1694997352
    numo439681
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