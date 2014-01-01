Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Азар Конор
|Вра
|24
|10
|0
|0
|1
|0
|-
|5
|Хосконен Артту
|Защ
|25
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Райтала Юкка
|Защ
|34
|9
|0
|0
|3
|1
|-
|14
|Пелтола Матти
|Защ
|20
|8
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Тенхо Миро
|Защ
|27
|6
|0
|0
|1
|1
|-
|6
|Хальме Аапо
|Защ
|24
|3
|0
|1
|2
|0
|€ 0.5 млн.
|13
|Мурильо Луис Карлос
|Защ
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|20
|Мурило
|Защ
|27
|2
|0
|1
|1
|0
|-
|4
|Тойвио Йоона
|Защ
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|2
|Араюри Паулюс
|Защ
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Лингман Лукас
|Пол
|25
|10
|0
|2
|0
|0
|-
|23
|Сойри Пюрю
|Пол
|28
|9
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|56
|Хетемай Перпарим
|Пол
|36
|8
|2
|0
|2
|0
|€ 1 млн.
|10
|Буджеллаб Нассим
|Пол
|23
|8
|0
|0
|2
|0
|€ 0.4 млн.
|37
|Танака Атому
|Пол
|35
|6
|0
|0
|0
|0
|-
|58
|Или-Кокко Йоханнес
|Пол
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Абубакари Малик
|Нап
|22
|10
|1
|1
|2
|0
|€ 0.7 млн.
|29
|Олусанья Энтони
|Нап
|23
|10
|0
|0
|0
|0
|-
|24
|Браун Дэвид
|Нап
|27
|10
|2
|0
|3
|0
|-
|7
|Хостикка Сантери
|Нап
|25
|9
|1
|2
|1
|0
|-
|18
|Радулович Боян
|Нап
|23
|5
|1
|0
|2
|0
|-
|19
|Терхо Каспер
|Нап
|19
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|44
|Серраренс Фабиан
|Нап
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|12
|Таннандер Якоб
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.15 млн.
|79
|Ниемела Матиас
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
|16
|Морен Валлтери
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Саксела Янне
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Илитолва Миска
|Защ
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
|9
|Риски Рику
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Мартич Мануэль
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Риски Рупи
|Нап
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 8, нападающих: 8