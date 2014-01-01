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    ХИК - состав

    Город Хельсинки
    Дивизион Финляндия-Вейккауслига
    Сайт www.hjk.fi
    Стадион Болт Арена
    Тренер Тони Коскела
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Азар Конор Северная Ирландия Вра 24 10 0 0 1 0 -
    5 Хосконен Артту Финляндия Защ 25 10 0 0 0 0 -
    22 Райтала Юкка Финляндия Защ 34 9 0 0 3 1 -
    14 Пелтола Матти Финляндия Защ 20 8 0 0 0 0 -
    15 Тенхо Миро Финляндия Защ 27 6 0 0 1 1 -
    6 Хальме Аапо Финляндия Защ 24 3 0 1 2 0 € 0.5 млн.
    13 Мурильо Луис Карлос Колумбия Защ 32 3 0 0 0 0 -
    20 Мурило Бразилия Защ 27 2 0 1 1 0 -
    4 Тойвио Йоона Финляндия Защ 34 1 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    2 Араюри Паулюс Финляндия Защ 34 1 0 0 0 0 -
    10 Лингман Лукас Финляндия Пол 25 10 0 2 0 0 -
    23 Сойри Пюрю Финляндия Пол 28 9 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    56 Хетемай Перпарим Финляндия Косово Пол 36 8 2 0 2 0 € 1 млн.
    10 Буджеллаб Нассим Германия Марокко Пол 23 8 0 0 2 0 € 0.4 млн.
    37 Танака Атому Япония Пол 35 6 0 0 0 0 -
    58 Или-Кокко Йоханнес Финляндия Пол 21 2 0 0 0 0 -
    77 Абубакари Малик Гана Нап 22 10 1 1 2 0 € 0.7 млн.
    29 Олусанья Энтони Финляндия Нап 23 10 0 0 0 0 -
    24 Браун Дэвид Папуа Новая Гвинея Нап 27 10 2 0 3 0 -
    7 Хостикка Сантери Финляндия Нап 25 9 1 2 1 0 -
    18 Радулович Боян Сербия Нап 23 5 1 0 2 0 -
    19 Терхо Каспер Финляндия Нап 19 3 0 0 1 0 -
    44 Серраренс Фабиан Нидерланды Нап 32 1 0 0 0 0 -
    12 Таннандер Якоб Швеция Вра 22 - - - - - € 0.15 млн.
    79 Ниемела Матиас Финляндия Вра 20 - - - - - € 0.025 млн.
    16 Морен Валлтери Финляндия Защ 31 - - - - - -
    3 Саксела Янне Финляндия Защ 29 - - - - - -
    28 Илитолва Миска Финляндия Защ 18 - - - - - € 0.025 млн.
    9 Риски Рику Финляндия Пол 33 - - - - - -
    17 Мартич Мануэль Австрия Пол 27 - - - - - -
    11 Риски Рупи Финляндия Нап 31 - - - - - -
    Всего игроков: 31, из них вратарей: 3, защитников: 12, полузащитников: 8, нападающих: 8
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