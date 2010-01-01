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    ХИК - результаты

    Город Хельсинки
    Дивизион Финляндия-Вейккауслига
    Сайт www.hjk.fi
    Стадион Болт Арена
    Тренер Тони Коскела
    Турниры:
    Лига Европы (2022/2023), группа C
    6 тур
    		3 ноября, четверг 23:00 Бетис 3:0 ХИК
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 ХИК 1:2 Рома
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 Лудогорец 2:0 ХИК
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 ХИК 1:1 Лудогорец
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 Рома 3:0 ХИК
    1 тур
    		8 сентября, четверг 19:45 ХИК 0:2 Бетис
    Лига Европы (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 19:30 Силькеборг 1:1 ХИК
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 19:00 ХИК 1:0 Марибор
    Лига Европы (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 19:00 ХИК 1:0 Силькеборг
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:15 Марибор 0:2 ХИК
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