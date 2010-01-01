Турниры:
Лига Европы (2022/2023), группа C
Лига Европы (2022/2023), ответный матч
Лига Европы (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|23:00
|Бетис
|3:0
|ХИК
|5 тур
|27 октября, четверг
|22:00
|ХИК
|1:2
|Рома
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|Лудогорец
|2:0
|ХИК
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|ХИК
|1:1
|Лудогорец
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|Рома
|3:0
|ХИК
|1 тур
|8 сентября, четверг
|19:45
|ХИК
|0:2
|Бетис
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|19:30
|Силькеборг
|1:1
|ХИК
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|19:00
|ХИК
|1:0
|Марибор