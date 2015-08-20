Текстовая трансляция матча «Краснодар» – ХИК – на «Бомбардире»

«Краснодар» после невыразительной игры в «дерби» удивил уверенной победой над «Зенитом» в гостях и вселил надежды в сердца российских болельщиков, что в матчах с ХИКом у команды Олега Кононова проблем возникнуть не должно. Однако недооценивать соперника никак нельзя. ХИК – флагман финского футбола и после трагического вылета из Лиги чемпионов (финны пропустили решающий гол от «Астаны» в добавленное арбитром время), команда полна решимости пробиться в групповой этап Лиги Европы. Однако и в России вряд ли кто поймет «Краснодар», если команда не преодолеет скандинавский барьер.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – ХИК. Комментатор встречи – Ерофеев Андрей, начало матча в 20:00 мск.