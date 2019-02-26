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    Нападающий «Зенита-2» Тарасов перешел на правах аренды в финский «ХИК»

    Воспитанник академии и форвард «Зенита-2» Иван Тарасов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии». Футболиста подписал «ХИК».

    В январе 19-летний Тарасов побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление, забив в товарищеских матчах два гола. Тарасов арендован у питерского клуба с опцией продления по схеме «1+1».

    • В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
    • В составе финского клуба выступает голкипер Максим Рудаков, права на которого также принадлежат «Зениту».
    • По итогам чемпионата «ХИК» стал обладателем золотых медалей.

    Источник: Официальный сайт «ХИК»

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    26.02.2019 08:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 16:26

      Заинтересовал он финнов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 26 февраля 2019, 12:08

      Есть шанс сыграть в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:17

      Пусть потренируется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2019, 09:08

      Ехать хоть не далеко

      1
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