Нападающий «Зенита-2» Тарасов перешел на правах аренды в финский «ХИК»

Воспитанник академии и форвард «Зенита-2» Иван Тарасов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии». Футболиста подписал «ХИК».

В январе 19-летний Тарасов побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление, забив в товарищеских матчах два гола. Тарасов арендован у питерского клуба с опцией продления по схеме «1+1».