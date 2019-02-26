Нападающий «Зенита-2» Тарасов перешел на правах аренды в финский «ХИК»

Заинтересовал он финнов.
Воспитанник академии и форвард «Зенита-2» Иван Тарасов продолжит карьеру в чемпионате Финляндии». Футболиста подписал «ХИК».
В январе 19-летний Тарасов побывал в расположении финского клуба и оставил приятное впечатление, забив в товарищеских матчах два гола. Тарасов арендован у питерского клуба с опцией продления по схеме «1+1».
- В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 13 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
- В составе финского клуба выступает голкипер Максим Рудаков, права на которого также принадлежат «Зениту».
- По итогам чемпионата «ХИК» стал обладателем золотых медалей.