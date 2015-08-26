Кононов считает, что ХИК – это сильная команда

Перед ответным матчем отборочного раунда Лиги Европы против ХИКа главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своим мнением о сопернике. Напомним, что в первом матче «быки» разгромили соперников со счетом 5:1.

«Эта игра, конечно же, самая важная на данный момент, она будет непростой для нас. Мы анализировали наш матч с ХИК, было нелегко, счет не отражает ту борьбу, которая происходила на поле.

До матча не существует фаворитов и аутсайдеров. Кто сильнее – покажет результат. Мы считаем, что ХИК – сильная команда.

Мы играем в принципе всегда по одной и той же схеме, концепция игры может в какой-то степени меняться, но все равно мы отталкиваемся от нашей игры, которая должна быть в первую очередь атакующей. Будем главным образом придерживаться этого», – сказал Кононов.