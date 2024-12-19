19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
6
Альтимира
10
Эз Абде
38
Диао
24
Руйбаль
17
Бакамбу
9
Авила
4-1-2-3
1
Ниджуис
24
Лайонс-Фостер
6
5
О'Шонесси
23
Паллас
10
Лингман
12
Банде
7
Кекчу
94
Эрвин
7
Хостикка
7
38
Диао
7
Хуанми
7
Хуанми
38
Диао
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
17
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
17
Бакамбу
94
Эрвин
9
9
94
Эрвин
Остались в запасе
Бетис
ХИК
30
Герман Гарсия
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
46
Матео Флорес
ЦП
37
Дани Перес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
46
Матео Флорес
ЦП
37
Дани Перес
АП
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Бетис - ХИК
1
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
506
379
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против ХИКа, 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – ХИК
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»