Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – ХИК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

«Бетис» – ХИК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
Бетис
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 0
Завершен
ХИК
27' Д. Кардозо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
6
Серджи Альтимира
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
10
Лукас Лингман
(К) ЦП
12
Хассан Банде
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
7
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
46
Матео Флорес
ЦП
37
Дани Перес
АП
7
Хуанми
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
11
Roni Hudd
ЦФ
3-2-3-2
13
Адриан
13
Родригес
4
Натан
3
Льоренте
5
Кардозо
6
Альтимира
10
Эз Абде
38
Диао
24
Руйбаль
17
Бакамбу
9
Авила
4-1-2-3
1
Ниджуис
24
Лайонс-Фостер
6
5
О'Шонесси
23
Паллас
10
Лингман
12
Банде
7
Кекчу
94
Эрвин
7
Хостикка
7
38
Диао
7
Хуанми
7
Хуанми
38
Диао
10
Эз Абде
17
Родригес
17
Родригес
10
Эз Абде
17
Бакамбу
9
Роке
9
Роке
17
Бакамбу
94
Эрвин
9
9
94
Эрвин
Остались в запасе
Бетис
ХИК
30
Герман Гарсия
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
46
Матео Флорес
ЦП
37
Дани Перес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
41
Ману Гонсалес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
46
Матео Флорес
ЦП
37
Дани Перес
АП
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
80
Кевор Палумец
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
8
Pyry Mentu
ЦП
14
Matias Ritari
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Бетис - ХИК
1
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
506
379
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
0
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.37
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против ХИКа, 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – ХИК

«Бетис» – ХИК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ХИК Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
Вчера, 14:10
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
8
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стали известны финалисты Лиги конференций
8 мая
Лига конференций. «Шахтер» вылетел от «Кристал Пэлас», «Райо Вальекано» прошел «Страсбур»
7 мая
Где смотреть матч «Страсбур» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Где смотреть матч «Райо Вальекано» – «Страсбур»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Селюк: «Зенит» мог бы выиграть Лигу конференций»
17 апреля
4
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+