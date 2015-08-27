Текстовая трансляция матча ХИК - «Краснодар» - на «Бомбардире»

«Краснодар» одержал над ХИКом уверенную победу в первом матче на своем поле и может не беспокоиться за исход противостояния. Финская команда, безусловно, не ровня краснодарской, однако подопечным Олега Кононова необходимо помнить о клубном коэффициенте страны. Почти наверняка главный тренер российской команды предоставит игровую практику футболистам, которые реже остальных выходили на поле. Последний матч краснордарцев в чемпионате против «Мордовии» показал, что команде не хватает свежести.

«Бомбардир» предлагает своим читателям текстовую трансляцию матча ХИК - «Краснодар». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало встречи в 20.00.