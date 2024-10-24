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Смотреть прямую трансляцию матча ХИК против «Динамо» Мн, 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ХИК – «Динамо» Мн