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  • ХИК – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

ХИК – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 20:50
ХИК
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Тиймен Ниджуис
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
(К) ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
28
Миска Илитолва
ПЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
(К) ОП
25
Даниил Куликов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ниджуис
6
4
Тойвио
5
О'Шонесси
23
Паллас
28
Илитолва
22
7
Кекчу
7
Хостикка
94
Эрвин
8
4-2-1-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
23
Поляков
5
Рай
8
Селява
25
Куликов
17
Бахар
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
6
24
Лайонс-Фостер
24
Лайонс-Фостер
6
7
Хостикка
12
Банде
12
Банде
7
Хостикка
94
Эрвин
7
Планж
7
Планж
94
Эрвин
4
Гаврилович
20
Школик
20
Школик
4
Гаврилович
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
23
Мельниченко
23
Мельниченко
8
Демченко
Остались в запасе
ХИК
Динамо Мн
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча ХИК - Динамо Мн
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
8
20
Офсайды
3
4
Количество передач
413
363
Сейвы
3
5
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.35

Смотреть прямую трансляцию матча ХИК против «Динамо» Мн, 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ХИК – «Динамо» Мн

ХИК – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Динамо Мн ХИК
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