Составы команд
ХИК
ХИК
3-2-1-1-3
1
Ниджуис
6
4
Тойвио
5
О'Шонесси
23
Паллас
28
Илитолва
22
7
Кекчу
7
Хостикка
94
Эрвин
8
4-2-1-2-1
21
Лапоухов
32
Пигас
4
Гаврилович
23
Поляков
5
Рай
8
Селява
25
Куликов
17
Бахар
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
6
24
Лайонс-Фостер
24
Лайонс-Фостер
6
7
Хостикка
12
Банде
12
Банде
7
Хостикка
94
Эрвин
7
Планж
7
Планж
94
Эрвин
4
Гаврилович
20
Школик
20
Школик
4
Гаврилович
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
8
Демченко
23
Мельниченко
23
Мельниченко
8
Демченко
Остались в запасе
ХИК
Динамо Мн
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
37
Атому Танака
ЦП
13
Niilo Kujasalo
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Джозеф Окоро
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча ХИК - Динамо Мн
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
8
20
Офсайды
3
4
Количество передач
413
363
Сейвы
3
5
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.35
Смотреть прямую трансляцию матча ХИК против «Динамо» Мн, 2-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ХИК – «Динамо» Мн
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»