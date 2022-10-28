Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты

Завершились еще пять матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа C. 5-й тур
ХИК (Финляндия) – Рома (Италия) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Абрахам, 41; 1:1 – Хетемай, 54; 1:2 – Хосконен (в свои ворота), 62.
Лига Европы. Группа E. 5-й тур
Омония (Кипр) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Наварро, 45+2; 0:2 – Каррикабуру, 60.
Лига Европы. Группа F. 5-й тур
Штурм (Австрия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Китеишвили, 90+3.
Лига Европы. Группа G. 5-й тур
Фрайбург (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Эль-Араби, 17; 1:1 – Кеблер, 90+3.
Нант (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бляс, 17; 1:1 – Озобич (с пенальти), 56; 2:1 – Ганаго, 90+5.
Источник: «Бомбардир»