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    Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты

    Завершились еще пять матчей пятого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа C. 5-й тур

    ХИК (Финляндия) – Рома (Италия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 41; 1:1 – Хетемай, 54; 1:2 – Хосконен (в свои ворота), 62.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур

    Омония (Кипр) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Наварро, 45+2; 0:2 – Каррикабуру, 60.

    Лига Европы. Группа F. 5-й тур

    Штурм (Австрия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Китеишвили, 90+3.

    Лига Европы. Группа G. 5-й тур

    Фрайбург (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эль-Араби, 17; 1:1 – Кеблер, 90+3.

    Нант (Франция) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бляс, 17; 1:1 – Озобич (с пенальти), 56; 2:1 – Ганаго, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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