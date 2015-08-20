Кононов: «Забили достаточно»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал интервью после победного матча против ХИК (5:1) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

«Игра нам удалась, удалось и забить достаточно мячей. Всеми игроками я доволен. Но не будем сбрасывать со счетов второй матч. Хоть счет и комфортный, но мы будем готовиться к ответному матчу основательно», – говорит Кононов.

Голом, который решил исход встречи, наставник «быков» считает четвертый мяч в ворота гостей, забитый Вандерсоном.

«Несмотря на счет, ХИК – непростая команда. Игра была быстрой, все было на волоске. Либо мы забьем больше, либо соперник сравняет счет. Во втором тайме нам уже удалось переломить ход матча. Переломный мяч, на мой взгляд, был четвертый, а не третий».