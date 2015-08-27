Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап

Завершился матч в Хельсинки, где проходил ответный матч между клубом ХИК и «Краснодаром». Команды голов не забили, и поэтому дальше проходит «Краснодар» благодаря более чем убедительной победе в первой встрече (5:1).

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

ХИК (Финляндия) – Краснодар (Россия) 0:0 (0:0)

ХИК: Дахне, Лехтинен, Ояла (Хейккинен, 63), Хейкилля, Пейпонен, Менди, Клинга (Лингман, 76), Шуллер, Зенели, Мусси, Яллоу (Танака, 67).

Краснодар: Дикань, Сигурдссон, Гранквист, Марков, Калешин (Енджейчик, 69), Страндберг, Петров, Торбинский, Ахмедов, Ари (Смолов, 75), Вандерсон (Лаборде, 66).

Предупреждения: Шуллер, 35; Менди, 44; Торбинский, 68; Енджейчик, 90+1.