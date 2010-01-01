Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 361 млн

Бенфика - турнирная таблица

Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу да Луж
Сайт:
http://www.slbenfica.pt/
Тренер:
Марку Силва
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Порту
2
Бенфика
3
Спортинг
4
Санта-Клара
5
Эштрела
6
Арука
7
Брага
8
Академика де Визеу
9
Морейренcе
10
Жил Висенте
11
Маритиму
12
Алверка
13
Витория Гимараеш
14
Риу Аве
15
Фамаликан
16
Насьональ
17
Эшторил
18
Каза Пиа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
2
13
18
6
5
1
0
21
4
17
16
6
4
2
0
15
6
9
14
6
4
2
0
11
4
7
14
6
2
4
0
14
12
2
10
6
3
1
2
8
5
3
10
5
3
1
1
7
5
2
10
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
2
1
3
7
13
-6
7
5
2
1
2
4
4
0
7
6
2
1
3
7
11
-4
7
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
4
7
-3
4
6
1
1
4
5
14
-9
4
6
0
4
2
5
7
-2
4
6
1
1
4
7
11
-4
4
6
0
2
4
2
8
-6
2
6
0
1
5
1
15
-14
1
Команда
1
Спортинг
2
Порту
3
Санта-Клара
4
Бенфика
5
Арука
6
Жил Висенте
7
Брага
8
Эштрела
9
Морейренcе
10
Витория Гимараеш
11
Маритиму
12
Насьональ
13
Академика де Визеу
14
Алверка
15
Фамаликан
16
Эшторил
17
Риу Аве
18
Каза Пиа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
3
1
2
6
2
2
0
0
2
0
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
1
1
1
1
0
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
0
3
1
12
-11
0
Команда
1
Бенфика
2
Порту
3
Санта-Клара
4
Спортинг
5
Эштрела
6
Академика де Визеу
7
Арука
8
Брага
9
Алверка
10
Риу Аве
11
Морейренcе
12
Маритиму
13
Фамаликан
14
Жил Висенте
15
Каза Пиа
16
Насьональ
17
Витория Гимараеш
18
Эшторил
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
0
14
9
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
2
0
8
7
1
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
2
0
1
1
1
3
-2
1
3
0
1
2
0
3
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
1
5
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+