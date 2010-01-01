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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
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€ 361 млн
Бенфика - результаты матчей
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу да Луж
Сайт:
http://www.slbenfica.pt/
Тренер:
Марку Силва
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Таблица
Португалия. Примейра. 2026/2027
Лига Европы. 2026/2027
Португалия. Кубок. 2025/2026
Португалия. Кубок лиги. 2025/2026
Португалия. Примейра. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Суперкубок Португалии. 2024
Клубный чемпионат мира. 2025
Португалия. Кубок лиги. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Португалия. Примейра. 2024/2025
Лига Европы. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2023/2024
Суперкубок Португалии. 2023
Португалия. Примейра. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Португалия. Примейра. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2019/2020
Международный кубок чемпионов. 2019
Лига Европы. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Международный кубок чемпионов. 2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Португалия. Примейра. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Португалия. Примейра. 2016/2017
Лига чемпионов. 2015/2016
Португалия. Примейра. 2015/2016
Лига чемпионов. 2014/2015
Португалия. Примейра. 2014/2015
Суперкубок Португалии. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Португалия. Кубок. 2013/2014
Португалия. Кубок Лиги. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Португалия. Высшая лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Португалия. Высшая лига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Португалия. Высшая лига. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Португалия. Кубок. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
Суперкубок Португалии. Финал 2010
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Португалии. 2009/2010
Товарищеские матчи. 2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
13.09 | 20:00
Бенфика
3 : 1
Жил Висенте
09.09 | 22:45
Морейренcе
0 : 4
Бенфика
05.09 | 20:00
Маритиму
0 : 3
Бенфика
31.08 | 22:15
Бенфика
2 : 1
Эшторил
17.08 | 22:15
Каза Пиа
0 : 7
Бенфика
09.08 | 22:30
Бенфика
2 : 2
Академика де Визеу
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