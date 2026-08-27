27.08.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Составы команд
Орхус
Орхус
4-1-2-2-1
21
Кристиансен
33
44
29
Карстенсен
26
Андерсен
16
Йонссон
10
Арнстад
23
Андерсон
31
Бек
11
Линкс
13
Серра
4-1-1-2-2
24
Соареш
6
Бах
44
Араужо
2
Лангле
26
Даль
5
Барренечеа
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
13
Серра
27
Чамче
27
Чамче
13
Серра
33
25
Реслер
25
Реслер
33
4
Кнудсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
23
Андерсон
11
Линкс
39
Эммери
39
Эммери
11
Линкс
27
Рафа
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
27
Рафа
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
2
Лангле
3
Циркати
3
Циркати
2
Лангле
10
Судаков
77
77
10
Судаков
Остались в запасе
Орхус
Бенфика
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Орхус - Бенфика
2
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
9
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Орхус» против «Бенфики», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Орхус» – «Бенфика»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»