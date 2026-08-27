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  • «Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 19:51
Орхус
27.08.2026, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Завершен
Бенфика
60' Р. Карстенсен
19' Д. Престианни 55' Рафа 61' Д. Престианни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
21
Мадс Кристиансен
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
44
Mouhammade Camara
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
39
Фредерик Эммери
ЛФ
27
Стефен Чамче
ЦФ
28
Джеймс Богер
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Кристиансен
33
44
29
Карстенсен
26
Андерсен
16
Йонссон
10
Арнстад
23
Андерсон
31
Бек
11
Линкс
13
Серра
4-1-1-2-2
24
Соареш
6
Бах
44
Араужо
2
Лангле
26
Даль
5
Барренечеа
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
13
Серра
27
Чамче
27
Чамче
13
Серра
33
25
Реслер
25
Реслер
33
4
Кнудсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
23
Андерсон
11
Линкс
39
Эммери
39
Эммери
11
Линкс
27
Рафа
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
27
Рафа
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
2
Лангле
3
Циркати
3
Циркати
2
Лангле
10
Судаков
77
77
10
Судаков
Остались в запасе
Орхус
Бенфика
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Орхус - Бенфика
2
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
9
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
4
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Орхус» против «Бенфики», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Орхус»«Бенфика»

«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бенфика Орхус
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