Ответный матч плей-офф Лиги Европы между датским «Орхусом» и португальской «Бенфикой» пройдет 27 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк». В первой встрече в Лиссабоне «Бенфика» одержала победу со счeтом 3:1, и теперь датчанам предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Орхус» традиционно силeн дома – он не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей на своeм поле, но его оборона в последнее время действует крайне нестабильно, пропуская в среднем 2,40 гола за игру. «Бенфика», напротив, находится в феноменальной форме: она не проигрывает в семи последних матчах, а еe атака забивает в двадцати четырeх последних встречах подряд. Сможет ли «Орхус» преподнести сенсацию и отыграть два мяча перед своими болельщиками, или «Бенфика» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Орхус» постарается использовать поддержку родных трибун и свою традиционную домашнюю силу, чтобы попытаться отыграть два мяча. Датский клуб не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей на «АутоСе Парк», что даeт ему уверенность перед ответной игрой. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Однако оборона «Орхуса» катастрофична – в среднем 2,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в девяти последних матчах. В первом матче датчане пропустили три гола от «Бенфики» и сумели забить лишь один, что не позволяет им рассчитывать на лeгкий камбэк. Чтобы пройти дальше, «Орхусу» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча, что против столь мощной атаки соперника выглядит крайне сложной задачей.

«Бенфика» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной атакующей формой. Португальский гранд не проигрывает в семи последних матчах, а его нападение находится в идеальном состоянии – оно забивает в двадцати четырeх последних встречах подряд, а в среднем за последние пять игр приносит 3,80 гола. В первом матче «Бенфика» уверенно переиграла «Орхус» со счeтом 3:1, полностью доминируя на поле. В чемпионате Португалии они разгромили «Каза Пию» (7:0), а в квалификации Лиги Европы прошли «Хартс» (6:1 и 1:1). Оборона гостей также действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече. Мощная атака и уверенность в своих силах делают «Бенфику» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Бенфика» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и более высокому классу. «Орхус» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Бенфика» одержала победу со счeтом 3:1. Текущая форма «Бенфики» – стабильные победы и мощная атака, тогда как «Орхус» регулярно пропускает и не показывает надeжности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 2 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Орхус 1 : 3 Бенфика Лига Европы, 4 раунд Орхус 1 : 3 Бенфика Лига Европы, 4 раунд Бенфика 3 : 1 Орхус

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая оборона «Орхуса», которая пропускает в среднем 2,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Бенфики» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Орхусом» и «Бенфикой» состоится 27 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.