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«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

26 августа 2026 9:00
Орхус - Бенфика
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Бенфики» с форой (-1)
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы между датским «Орхусом» и португальской «Бенфикой» пройдет 27 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк». В первой встрече в Лиссабоне «Бенфика» одержала победу со счeтом 3:1, и теперь датчанам предстоит отыгрывать два мяча перед своими болельщиками. «Орхус» традиционно силeн дома – он не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей на своeм поле, но его оборона в последнее время действует крайне нестабильно, пропуская в среднем 2,40 гола за игру. «Бенфика», напротив, находится в феноменальной форме: она не проигрывает в семи последних матчах, а еe атака забивает в двадцати четырeх последних встречах подряд. Сможет ли «Орхус» преподнести сенсацию и отыграть два мяча перед своими болельщиками, или «Бенфика» уверенно завершит двухматчевое противостояние и выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Орхус» постарается использовать поддержку родных трибун и свою традиционную домашнюю силу, чтобы попытаться отыграть два мяча. Датский клуб не проигрывает в двенадцати из четырнадцати последних матчей на «АутоСе Парк», что даeт ему уверенность перед ответной игрой. В атаке хозяева стабильны: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,20 гола. Однако оборона «Орхуса» катастрофична – в среднем 2,40 пропущенных мяча за тот же период, и команда пропускает в девяти последних матчах. В первом матче датчане пропустили три гола от «Бенфики» и сумели забить лишь один, что не позволяет им рассчитывать на лeгкий камбэк. Чтобы пройти дальше, «Орхусу» необходимо побеждать с разницей как минимум в два мяча, что против столь мощной атаки соперника выглядит крайне сложной задачей.

«Бенфика» подходит к ответной игре с комфортным преимуществом и феноменальной атакующей формой. Португальский гранд не проигрывает в семи последних матчах, а его нападение находится в идеальном состоянии – оно забивает в двадцати четырeх последних встречах подряд, а в среднем за последние пять игр приносит 3,80 гола. В первом матче «Бенфика» уверенно переиграла «Орхус» со счeтом 3:1, полностью доминируя на поле. В чемпионате Португалии они разгромили «Каза Пию» (7:0), а в квалификации Лиги Европы прошли «Хартс» (6:1 и 1:1). Оборона гостей также действует надeжно: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. Гостям достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в групповой этап, но их класс и форма позволяют рассчитывать на победу и в ответной встрече. Мощная атака и уверенность в своих силах делают «Бенфику» безоговорочным фаворитом.

Итоговый вывод: «Бенфика» является абсолютным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и более высокому классу. «Орхус» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы мечтать о камбэке. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Бенфика» одержала победу со счeтом 3:1. Текущая форма «Бенфики» – стабильные победы и мощная атака, тогда как «Орхус» регулярно пропускает и не показывает надeжности в защите. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу гостей наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
2
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
21
Мадс Кристиансен
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
44
Mouhammade Camara
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
39
Фредерик Эммери
ЛФ
27
Стефен Чамче
ЦФ
28
Джеймс Богер
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
77
Gonçalo Moreira
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Кристиансен
33
44
29
Карстенсен
26
Андерсен
16
Йонссон
10
Арнстад
23
Андерсон
31
Бек
11
Линкс
13
Серра
4-1-1-2-2
24
Соареш
6
Бах
44
Араужо
2
Лангле
26
Даль
5
Барренечеа
18
Баррейро
25
Престианни
10
Судаков
27
Рафа
14
Павлидис
13
Серра
27
Чамче
27
Чамче
13
Серра
33
25
Реслер
25
Реслер
33
4
Кнудсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
23
Андерсон
11
Линкс
39
Эммери
39
Эммери
11
Линкс
27
Рафа
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
27
Рафа
25
Престианни
11
Лукебакио
11
Лукебакио
25
Престианни
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
2
Лангле
3
Циркати
3
Циркати
2
Лангле
10
Судаков
77
77
10
Судаков
Остались в запасе
Орхус
Бенфика
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
42
Marius van der Raad
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
28
Джеймс Богер
ЦФ
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
1
Анатолий Трубин
ВР
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Марку Силва

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бенфики» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака гостей, их комфортное преимущество после первого матча и слабая оборона «Орхуса», которая пропускает в среднем 2,40 гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но вряд ли смогут избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Бенфики» с форой (-1) с коэффициентом 1.73. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Орхусом» и «Бенфикой» состоится 27 августа 2026 года в Орхусе на стадионе «АутоСе Парк» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Орхус» – «Бенфика»: смотреть онлайн.

1.73
Победа «Бенфики» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Бенфика Орхус
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