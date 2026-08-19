Матч плей-офф Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и датским «Орхусом» пройдет 20 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и забивают в 23 встречах подряд, тогда как гости также имеют длительную голевую серию, но испытывают серьезные проблемы в обороне. Разница в классе между командами колоссальна, и «Бенфика» является абсолютным фаворитом. Сможет ли датский клуб преподнести сенсацию и дать бой португальскому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Бенфики» говорит абсолютно все. Лиссабонский гранд не проигрывает в шести последних матчах, забивает в 23 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 4,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. При этом защита хозяев выглядит надежной: в среднем они пропускают всего 0,80 гола за игру. В предыдущем раунде квалификации «Бенфика» уверенно прошла «Хартс» (6-1 дома и 1-1 на выезде), а также разгромила «Санкт-Галлен» (5-0). В стартовом туре чемпионата Португалии лиссабонцы разгромили «Каза Пия» со счетом 7-0, подтвердив свою атакующую мощь. Домашняя поддержка на «Эштадиу да Луш» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Разница в классе между «Бенфикой» и «Орхусом» колоссальна, и португальский гранд является абсолютным фаворитом.

«Орхус» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. Однако защита датского клуба выглядит крайне ненадежной: они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Орхус» уступил азербайджанскому «Сабаху» (0-4 на выезде и 2-1 дома), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Дании «Орхус» показывает нестабильные результаты: победа над «Виборгом» (2-1) и ничья с «Люнгбю» (2-2). Против такого соперника, как «Бенфика», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в обороне.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, форме и атакующей мощи, тогда как гости уступают по всем показателям и имеют серьезные проблемы в защите. Ожидается, что «Бенфика» добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Бенфики» впечатляет – 23 матча с голами и 4,20 гола за игру, тогда как «Орхус» пропускает в семи последних матчах и уступает в классе. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, «Бенфика» является абсолютным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 2 3 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 4 раунд Орхус 1 : 3 Бенфика Лига Европы, 4 раунд Орхус 1 : 3 Бенфика Лига Европы, 4 раунд Бенфика 3 : 1 Орхус

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики». Хозяева находятся в феноменальной форме (23 матча с голами, 4,20 гола за игру), имеют надежную защиту и играют на своем поле, тогда как гости уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне. Ожидаем, что «Бенфика» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-2) с коэффициентом 1.77.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Бенфикой» и «Орхусом» состоится 20 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.