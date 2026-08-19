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«Бенфика» – «Орхус»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 10:00
Бенфика - Орхус
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Бенфики» с форой (-2)
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Матч плей-офф Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и датским «Орхусом» пройдет 20 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и забивают в 23 встречах подряд, тогда как гости также имеют длительную голевую серию, но испытывают серьезные проблемы в обороне. Разница в классе между командами колоссальна, и «Бенфика» является абсолютным фаворитом. Сможет ли датский клуб преподнести сенсацию и дать бой португальскому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Бенфики» говорит абсолютно все. Лиссабонский гранд не проигрывает в шести последних матчах, забивает в 23 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 4,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. При этом защита хозяев выглядит надежной: в среднем они пропускают всего 0,80 гола за игру. В предыдущем раунде квалификации «Бенфика» уверенно прошла «Хартс» (6-1 дома и 1-1 на выезде), а также разгромила «Санкт-Галлен» (5-0). В стартовом туре чемпионата Португалии лиссабонцы разгромили «Каза Пия» со счетом 7-0, подтвердив свою атакующую мощь. Домашняя поддержка на «Эштадиу да Луш» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Разница в классе между «Бенфикой» и «Орхусом» колоссальна, и португальский гранд является абсолютным фаворитом.

«Орхус» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. Однако защита датского клуба выглядит крайне ненадежной: они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Орхус» уступил азербайджанскому «Сабаху» (0-4 на выезде и 2-1 дома), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Дании «Орхус» показывает нестабильные результаты: победа над «Виборгом» (2-1) и ничья с «Люнгбю» (2-2). Против такого соперника, как «Бенфика», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в обороне.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, форме и атакующей мощи, тогда как гости уступают по всем показателям и имеют серьезные проблемы в защите. Ожидается, что «Бенфика» добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Бенфики» впечатляет – 23 матча с голами и 4,20 гола за игру, тогда как «Орхус» пропускает в семи последних матчах и уступает в классе. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, «Бенфика» является абсолютным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Орхус
21
Мадс Кристиансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
44
Mouhammade Camara
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
39
Фредерик Эммери
ЛФ
28
Джеймс Богер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Орхус
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
27
Стефен Чамче
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Соареш
26
Даль
44
Араужо
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
4-2-2-2
21
Кристиансен
26
Андерсен
44
25
Реслер
19
Кал
10
Арнстад
4
Кнудсен
31
Бек
8
Йоргенсен
28
Богер
39
Эммери
27
Рафа
13
Каминьски
13
Каминьски
27
Рафа
10
Судаков
8
Эушнес
8
Эушнес
10
Судаков
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
25
Престианни
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
25
Престианни
18
Баррейро
5
Риос
5
Риос
18
Баррейро
25
Реслер
29
Карстенсен
29
Карстенсен
25
Реслер
4
Кнудсен
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Кнудсен
28
Богер
23
Андерсон
23
Андерсон
28
Богер
39
Эммери
11
Линкс
11
Линкс
39
Эммери
8
Йоргенсен
27
Чамче
27
Чамче
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Бенфика
Орхус
72
Анисиу
ЦФ
16
Ману Силва
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
16
Ману Силва
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Остались в запасе
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Глен Риддерсхолм

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики». Хозяева находятся в феноменальной форме (23 матча с голами, 4,20 гола за игру), имеют надежную защиту и играют на своем поле, тогда как гости уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне. Ожидаем, что «Бенфика» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-2) с коэффициентом 1.77.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Бенфикой» и «Орхусом» состоится 20 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

Матч плей-офф Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и датским «Орхусом» пройдет 20 августа в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и забивают в 23 встречах подряд, тогда как гости также имеют длительную голевую серию, но испытывают серьезные проблемы в обороне. Разница в классе между командами колоссальна, и «Бенфика» является абсолютным фаворитом. Сможет ли датский клуб преподнести сенсацию и дать бой португальскому гранду, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу? Кто победит в матче В пользу «Бенфики» говорит абсолютно все. Лиссабонский гранд не проигрывает в шести последних матчах, забивает в 23 встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 4,20 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. При этом защита хозяев выглядит надежной: в среднем они пропускают всего 0,80 гола за игру. В предыдущем раунде квалификации «Бенфика» уверенно прошла «Хартс» (6-1 дома и 1-1 на выезде), а также разгромила «Санкт-Галлен» (5-0). В стартовом туре чемпионата Португалии лиссабонцы разгромили «Каза Пия» со счетом 7-0, подтвердив свою атакующую мощь. Домашняя поддержка на «Эштадиу да Луш» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Разница в классе между «Бенфикой» и «Орхусом» колоссальна, и португальский гранд является абсолютным фаворитом. «Орхус» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в 12 из 14 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. Однако защита датского клуба выглядит крайне ненадежной: они пропускают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Орхус» уступил азербайджанскому «Сабаху» (0-4 на выезде и 2-1 дома), что наглядно демонстрирует проблемы команды против более сильных соперников. В чемпионате Дании «Орхус» показывает нестабильные результаты: победа над «Виборгом» (2-1) и ничья с «Люнгбю» (2-2). Против такого соперника, как «Бенфика», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в обороне. Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Бенфики». Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе, форме и атакующей мощи, тогда как гости уступают по всем показателям и имеют серьезные проблемы в защите. Ожидается, что «Бенфика» добьется победы с разницей минимум в два мяча. Форма и история личных встреч Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Бенфики» впечатляет – 23 матча с голами и 4,20 гола за игру, тогда как «Орхус» пропускает в семи последних матчах и уступает в классе. Учитывая разницу в уровне команд и текущем состоянии, «Бенфика» является абсолютным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз. <div class=

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Орхус
21
Мадс Кристиансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
44
Mouhammade Camara
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
39
Фредерик Эммери
ЛФ
28
Джеймс Богер
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Ману Силва
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Орхус
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
27
Стефен Чамче
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Соареш
26
Даль
44
Араужо
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
4-2-2-2
21
Кристиансен
26
Андерсен
44
25
Реслер
19
Кал
10
Арнстад
4
Кнудсен
31
Бек
8
Йоргенсен
28
Богер
39
Эммери
27
Рафа
13
Каминьски
13
Каминьски
27
Рафа
10
Судаков
8
Эушнес
8
Эушнес
10
Судаков
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
25
Престианни
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
25
Престианни
18
Баррейро
5
Риос
5
Риос
18
Баррейро
25
Реслер
29
Карстенсен
29
Карстенсен
25
Реслер
4
Кнудсен
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Кнудсен
28
Богер
23
Андерсон
23
Андерсон
28
Богер
39
Эммери
11
Линкс
11
Линкс
39
Эммери
8
Йоргенсен
27
Чамче
27
Чамче
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Бенфика
Орхус
72
Анисиу
ЦФ
16
Ману Силва
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
72
Анисиу
ЦФ
16
Ману Силва
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
58
Даниэль Баньяки
ПЗ
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
Остались в запасе
42
Marius van der Raad
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
45
Christian Storch
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Прогноз на победителя Наш прогноз – уверенная победа «Бенфики» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в феноменальной форме (23 матча с голами, 4,20 гола за игру), имеют надежную защиту и играют на своем поле, тогда как гости уступают в классе и имеют серьезные проблемы в обороне. Ожидаем, что «Бенфика» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1,5) с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча. Время начала и трансляция Матч плей-офф Лиги Европы между «Бенфикой» и «Орхусом» состоится 20 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ." src="https://bombardir.ru/images/nut_news/image/6c07e8e0a518a644e1f167151a63e799.webp" style="width: 800px; height: 400px;" />

1.77
Победа «Бенфики» с форой (-2)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Орхус Бенфика
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