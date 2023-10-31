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Главные новости
18:18
Аршавин – об админресурсе «Зенита»: «А у вас есть доказательства?»
17:56
Хвича и еще два игрока из Серии А – в шорт-листе «ПСЖ»
1
17:36
«ПСЖ» хочет усилиться вратарем из Бундеслиги
17:28
Быстров оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»
9
17:17
Сафонов объяснил свои слова о нежелании повторить путь Акинфеева
1
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17:46
Черчесов порассуждал о перспективах 35-летнего Дзюбы
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17:00
Видео
Каждый игрок «Астон Виллы» коснулся мяча перед голом в матче АПЛ
16:50
Заболотный обращался к психологу, когда выступал за «Зенит»
3
16:40
АПЛ вернула «Эвертону» часть очков, отобранных в ноябре
16:31
Глушаков может перейти в клуб из Армении
8
16:16
Видео
Грузинский чемпион UFC поучаствовал в церемонии открытия матча «Реал» – «Севилья»
1
15:58
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
15:48
Видео
Появилось видео, как судья в Испании врезалась в телекамеру во время матча
1
15:38
Кандидат в президенты России поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае
1
15:29
Лаутаро – 3-й иностранец в истории «Интера», забивший 100 голов в Серии А
15:15
В «Пари НН» отреагировали на слова Юрана об интересе к Джикии
3
15:03
«Челси» установил антирекорд Англии
14:55
Аршавин раскритиковал идею ввести налог на легионеров в РПЛ
2
14:44
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке
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14:32
Быстров ответил, нужно ли выдать Нидерландам осужденного Промеса
25
14:14
В «Баварии» смирились с уходом Дэвиса – канадец выбрал новый клуб
2
14:00
Черчесов оценил соперников сборной России по мартовским матчам
13:50
Аршавин объяснил регресс Хвичи Кварацхелии
3
13:36
Стал известен инициатор выезда «Спартака» в Санкт-Петербург за три дня до игры с «Зенитом»
21
13:30
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Бывший судья Итурральде рассмотрел гол «Реала» на соответствие правилам
13:18
Головин поделился ожиданиями перед игрой против «ПСЖ»
13:14
Аршавин тремя словами оценил игру Миранчука в матче с «Миланом»
2
12:49
Генич оценил идею объявления судьями решений после вмешательства VAR
2
12:40
В Саудовской Аравии расследуют неприличный жест Роналду, видео с ним могло быть сгенерировано ИИ
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12:27
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
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12:04
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
11:54
Быстров призвал использовать дедовские методы для молодых футболистов
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11:40
Названы сроки, когда объявление судьями решений VAR будет доступно на всех матчах РПЛ
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Новости
Окан Бурук - новости
Тренер
Имя
Окан
Фамилия
Бурук
Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
19 октября 1973
Статистика
Новости
31 октября 2023
23:46
Игрок «Галатасарая» разругался с тренером из-за гамбургеров
1 июля 2023
17:12
Тренер «Галатасарая» хочет видеть Чалова в команде
2
Россия
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