Тренер «Галатасарая» высказался об инциденте с Моуринью – португалец схватил его за нос

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал атаку со стороны Жозе Моуринью.

В среду «Фенербахче» и «Галатасарай» встречались в 1/4 финала Кубка Турции.

Команда Моуринью дома проиграла со счетом 1:2.

После финального свистка Жозе прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»

Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.

«Между нами ничего не произошло. Жозе просто ущипнул меня сзади за нос, была небольшая царапина.

Конечно, это было не очень красиво с его стороны. Мы ожидаем, что тренеры будут вести себя более подходящим образом в таких ситуациях.

Я не буду преувеличивать эту проблему, но это был не самый удачный ход», – сказал Бурук.