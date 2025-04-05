Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил дисквалификацию за нападение на Окана Бурука.
- В среду команды встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
- «Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:2.
- После финального свистка Моуринью прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
- Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.
- «Фенербахче» обвинил Бурука в провокации.
Моуринью наказан тремя матчами дисквалификации и штрафом в 7,5 тысячи долларов.
Источник: Fanatik