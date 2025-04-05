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Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»

Вчера, 23:35
1

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью получил дисквалификацию за нападение на Окана Бурука.

  • В среду команды встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
  • «Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:2.
  • После финального свистка Моуринью прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
  • Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.
  • «Фенербахче» обвинил Бурука в провокации.

Моуринью наказан тремя матчами дисквалификации и штрафом в 7,5 тысячи долларов.

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Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Португалия. Примейра Галатасарай Фенербахче Моуринью Жозе Бурук Окан
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Комментарии (1)
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FWSPM
1743886592
фу как по бабски себя повел этот турок
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