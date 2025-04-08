Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук озвучил новые подробности стычки с Жозе Моуринью.

2 апреля «Фенербахче» и «Галатасарай» встречались в 1/4 финала Кубка Турции.

Команда Моуринью дома проиграла со счетом 1:2.

После финального свистка Жозе прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»

Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.

Моуринью наказали дисквалификацией на 3 матча.

«Никто не ожидает, что тренера могут ударить. Мое падение не было расчетливым. Кто-то говорит, что оно было картинным. Но мне было больно! Этот парень расцарапал мне лицо ногтями!

Если бы я действовал по-другому, меня бы тоже дисквалифицировали. Если бы я остался на ногах, то меня, возможно, дисквалифицировали бы на десять матчей», – сказал Бурук.