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  • Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью

Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью

Сегодня, 18:28
8

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук озвучил новые подробности стычки с Жозе Моуринью.

  • 2 апреля «Фенербахче» и «Галатасарай» встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
  • Команда Моуринью дома проиграла со счетом 1:2.
  • После финального свистка Жозе прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
  • Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.
  • Моуринью наказали дисквалификацией на 3 матча.

«Никто не ожидает, что тренера могут ударить. Мое падение не было расчетливым. Кто-то говорит, что оно было картинным. Но мне было больно! Этот парень расцарапал мне лицо ногтями!

Если бы я действовал по-другому, меня бы тоже дисквалифицировали. Если бы я остался на ногах, то меня, возможно, дисквалифицировали бы на десять матчей», – сказал Бурук.

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Источник: TV1000
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай Моуринью Жозе Бурук Окан
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Комментарии (8)
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СильныйМозг
1744126578
Да этому тренеру за это падение, нужно дать Оскара. Кстати, заметили, что игроки Спартака так же падают, кто их курирует?
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Янвapь 62
1744126975
Моур сам, как одно сплошное увечье, куда ему чего-то наносить
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Desma
1744127014
"то меня, возможно, дисквалифицировали бы на десять матчей», – сказал Бурук." Знает собака, что сало съела..........
Ответить
...уефан
1744128599
...мутотень, какая-то...
Ответить
АК 68
1744130490
Какое увечье? Сливу на носу сделал вот и все.
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k611
1744131056
Растяжение ноздрей...
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Spartak_forv@
1744134261
Что футболисты,что футбольные тренеры,ведут себя как балерины.В хоккее зубы ломают,но продолжают стоять и играть А здесь за нос схватили,а упал как будто косой скосили и дубиной ударили
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FWSPM
1744136034
ты поступил как позорная баба
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