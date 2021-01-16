«Урал» купил у «Велеса» Максименко

«Урал» объявил о переходе полузащитника «Велеса» Артема Максименко.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 100 тысяч евро, а контракт с футболистом заключен до июня 2023 года. Новичок екатеринбургской команды выбрал себе 55-й игровой номер.
Ранее «Урал» подписал Рамазана Гаджимурадова и Арсена Адамова.
- Максименко выступал за «Велес» с лета 2020 года.
- В активе хавбека десять голов и четыре ассиста в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
Источник: Официальный сайт «Урала»