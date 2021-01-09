«Чемпионат»: «Урал» договорился о переходах полузащитников «Велеса» и «СКА-Хабаровска»

В ближайшее время состав «Урала» пополнят два новичка, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, екатеринбургский клуб достиг устной договоренности о переходах полузащитников Артема Максименко из «Велеса» и Рамазана Гаджимурадова из «СКА-Хабаровска».