«Чемпионат»: «Урал» договорился о переходах полузащитников «Велеса» и «СКА-Хабаровска»

В ближайшее время состав «Урала» пополнят два новичка, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, екатеринбургский клуб достиг устной договоренности о переходах полузащитников Артема Максименко из «Велеса» и Рамазана Гаджимурадова из «СКА-Хабаровска».
- 22-летний Максименко в текущем сезоне забил десять мячей и сделал четыре ассиста в 28 играх.
- 23-летний Гаджимурадов отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 24 матчах.
- Рыночная стоимость игрока «Велеса» – 450 тысяч евро, футболиста «СКА-Хабаровска» – 0,5 миллиона.
Источник: «Чемпионат»