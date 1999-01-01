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    «Чемпионат»: «Урал» договорился о переходах полузащитников «Велеса» и «СКА-Хабаровска»

    В ближайшее время состав «Урала» пополнят два новичка, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, екатеринбургский клуб достиг устной договоренности о переходах полузащитников Артема Максименко из «Велеса» и Рамазана Гаджимурадова из «СКА-Хабаровска».

    • 22-летний Максименко в текущем сезоне забил десять мячей и сделал четыре ассиста в 28 играх.
    • 23-летний Гаджимурадов отличился шестью голами и четырьмя результативными передачами в 24 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока «Велеса» – 450 тысяч евро, футболиста «СКА-Хабаровска» – 0,5 миллиона.

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    Источник: «Чемпионат»

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