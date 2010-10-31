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РПЛ 2026/2027
Команды
Рубин
Новости
€ 47,25 млн
Рубин - новости команды
Казань
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Сайт:
http://www.rubin-kazan.ru
Тренер:
Олег Кузьмин
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Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
08:39
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
Вчера, 21:23
29
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
Вчера, 18:21
1
«Локомотив» – «Рубин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
Вчера, 18:20
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
Вчера, 16:50
2
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
5 ноября
16
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
«Локомотив» – «Рубин» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 6 ноября 2026
5 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Локомотива» и «Рубина» на победу в матче 14 тура
5 ноября
Новая информация о назначении Галактионова в «Рубин»
4 ноября
6
Клуб РПЛ может выкупить Галактионова у «Локомотива»
2 ноября
4
В «Рубине» рассказали об изменениях после Артиги
31 октября
Защитник «Рубина»: «После ухода Артиги мы стали дисциплинированнее играть»
31 октября
2
РПЛ. «Рубин» победил «Факел» благодаря Сальседо (1:0)
31 октября
10
«Рубин» – «Факел»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
РФС экстренно заменил судью матча «Рубин» – «Факел»
31 октября
Расписание матчей РПЛ на 31 октября 2026
31 октября
6
Руководство «Рубина» отругали за нелепое решение: «Какой лапши им навешали?»
30 октября
2
«Рубин» – «Факел» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 31 октября 2026
30 октября
1
Ахметзянова развивают в «Оренбурге» под «Зенит», «Рубин» рассмотрит Талалаева и Личку
30 октября
9
Премьер-лига России: шансы «Рубина» и «Факела» на победу в матче 13-го тура
30 октября
Мостовой оценил кубковую победу «Спартака» над «Рубином»
29 октября
Видео
Тихонов – о единственном голе «Спартака» в ворота «Рубина»: «Это случайность, просто удача»
29 октября
4
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
Фото
Спартаковец Дмитриев тремя словами отреагировал на получение «Золотого мяча»
29 октября
4
Кузьмин рассказал, что изменил за первые дни во главе «Рубина»
29 октября
1
Семшов – об отставке Артиги: «Должны быть вопросы по его назначению в «Рубин»
29 октября
1
Экс-игрок сборной Франции завершил просмотр в «Рубине»
29 октября
1
1
2
3
4
5
Главные новости
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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