Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Вальверде возглавит «Барселону». «Рубин» может пригласить Карпина или Бердыева. Дайджест событий дня

Вальверде возглавит «Барселону». «Рубин» может пригласить Карпина или Бердыева. Дайджест событий дня

Комитет РФС по этике заинтересовался высказываниями Луческу

После матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу позволил себе некорректное высказывание в адрес президента РФС Виталия Мутко, который, якобы, дал знак против петербургской команды. Кроме того, специалист досрочно покинул пресс-конференцию, обозвав журналистов.

«Мы ждем обращения президента РФС или исполкома. Думаю, президенту будет не очень удобно это сделать, поскольку заявление Луческу затронуло и его, а вот исполком сможет обратиться в комитет по этике 22 мая. Я считаю недопустимым такие высказывания и субъективные рассуждения — тем более в адрес журналистов. Душить слово во все времена было неприемлемым», – отметил глава комитета РФС по этике Семен Андреев.

Федун озвучил бюджет «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи, согласно которым бюджет клуба составляет 150 миллионов долларов. «Бюджет «Спартака» – около 150 миллионов долларов? Нет. Он гораздо меньше», – заявил Федун. Кроме того, он сообщил, что на организации домашних матчей «Спартак» зарабатывает 30-60 миллионов рублей за игру. А за участие в групповом турнире Лиги чемпионов клуб получит не менее 12,7 миллионов евро.

Глушаков, Дзюба, Витиньо и другие герои 29-го тура РФПЛ

«Локомотив» расстанется с ветераном и попытается оставить Михалика

«Локомотив» не будет продлевать контракт форварда Майкона, выступающего за клуб с 2010 года. 27-летний бразилец уйдет в статусе свободного агента. Кроме того, «Локо» намерен предложить новый однолетний контракт защитнику Тарасу Михалику, которым интересуется московское «Динамо». В текущем сезоне Майкон забил пять голов за «Локо» в 23 матчах Премьер-лиги. У Михалика такой же показатель по количеству игр, а в активе – один забитый мяч.

«Рубин» может предложить пост главного тренера Карпину

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин может возглавить казанский «Рубина» – на данный момент он входит в шорт-лист среди кандидатов, где также числится и Курбан Бердыев. Казанский клуб на данный момент возглавляет Хави Грасия, при котором «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ. Впрчоем, по окончании проигранного матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) испанец сказал, что готов продолжить работу в должности.

За Бердыевым следят три клуба РФПЛ, не исключен и вариант со сборной России

Тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить один из трех российских клубов – все они настойчиво интересуются 64-летним специалистом. Помимо «Рубина», это «Краснодар» и «Локомотив». Кроме того, Бердыеву может быть предложен пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова. Это произойдет, если национальная команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

Как узнать самый типичный клуб чемпионата России

Греческое дерби прервано из-за разбитой головы тренера

Матч второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос»ПАОК не был доигран из-за серьезного инцидента: тренера гостей ранила прилетевшая с трибуны полная банка пива.

«Немыслимые решения судьи Коминиса, стычки между игроками, остановка матча и травма тренера «Двуглавого» – это лишь некоторые детали, которые составили картину футбольной встречи команд. Тренер ПАОК был доставлен в больницу на скорой помощи. Несмотря на четкий регламент, судья Коминис с большой задержкой объявил об окончательной остановке матча, вызывая еще больше вопросов относительно своих намерений», – говорится в заявлении ПАОКа.

«Барселона» определилась с кандидатурой нового тренера

По окончании нынешнего сезона «Барселону» возглавит Эрнесто Вальверде, ранее тренировавший «Атлетик». Сине-гранатовые подпишут с 53-летним специалистом двухлетний контракт, сообщает Le Blog du Barca. Ранее ходили слухи о том, что футболисты «Барселоны» хотят видеть у руля команды именно Вальверде. Нынешний тренер клуба Луис Энрике покинет «Барселону» в конце сезона.

Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались

Хесус Мартинес, футбольный агент главного тренера «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэля Пеллегрини, рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента в «Зените». «Обращался ли «Зенит» к Пеллегрини? На данный момент нет, но «Зенит» – клуб, который Мануэль уважает и которым восхищается. Сейчас он работает в Китае, он счастлив в «Хэбэй Чайна Форчун». К тому же у Пеллегрини контракт еще на один год», – заявил Мартинес. Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу уйдет со своего поста по окончании сезона.

За что Лавесси извинился перед китайцами. Он виноват или нет?

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Весь мир Зенит Спартак Локомотив Рубин Ростов Панатинаикос ПАОК Барселона Михалик Тарас Майкон Бердыев Курбан Луческу Мирча Пеллегрини Мануэль Вальверде Эрнесто Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
батог
1495131843
Бердыева Рубин обидел здорово! Это сколько всего надо наобещать, а ??? Что бы он вернулся. А Валера может попробовать, Спартак то он в 5-ке стабильно держал.
Ответить
igormaddog
1495152688
Бедный тренер ПАОК,теперь улыбаться всегда будет!!!)))
Ответить
giluxa1963
1495168462
свинки на 150 лямов губенку раскали все ша обойдетесь и ботвиньей
Ответить
vladimir-7
1495182406
Сравнили знаменитого тренера Бердыева и недоумка Карпина. Ума нет и не будет у Карпина. на матч тв и стань легионером ну просто ноль.
Ответить
100KAN
1495198832
если Федун сообщил, что бюджет гораздо меньше 150 лимонов, то в названии логично писать "Федун озвучил бюджет «Спартака»?
Ответить
paparazzi-kazan
1495205596
Рубину только Карпина не хватало для полного щастия.
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+