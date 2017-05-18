Вальверде возглавит «Барселону». «Рубин» может пригласить Карпина или Бердыева. Дайджест событий дня

Комитет РФС по этике заинтересовался высказываниями Луческу

После матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» главный тренер «Зенита» Мирча Луческу позволил себе некорректное высказывание в адрес президента РФС Виталия Мутко, который, якобы, дал знак против петербургской команды. Кроме того, специалист досрочно покинул пресс-конференцию, обозвав журналистов.

«Мы ждем обращения президента РФС или исполкома. Думаю, президенту будет не очень удобно это сделать, поскольку заявление Луческу затронуло и его, а вот исполком сможет обратиться в комитет по этике 22 мая. Я считаю недопустимым такие высказывания и субъективные рассуждения — тем более в адрес журналистов. Душить слово во все времена было неприемлемым», – отметил глава комитета РФС по этике Семен Андреев.

Федун озвучил бюджет «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи, согласно которым бюджет клуба составляет 150 миллионов долларов. «Бюджет «Спартака» – около 150 миллионов долларов? Нет. Он гораздо меньше», – заявил Федун. Кроме того, он сообщил, что на организации домашних матчей «Спартак» зарабатывает 30-60 миллионов рублей за игру. А за участие в групповом турнире Лиги чемпионов клуб получит не менее 12,7 миллионов евро.

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«Локомотив» расстанется с ветераном и попытается оставить Михалика

«Локомотив» не будет продлевать контракт форварда Майкона, выступающего за клуб с 2010 года. 27-летний бразилец уйдет в статусе свободного агента. Кроме того, «Локо» намерен предложить новый однолетний контракт защитнику Тарасу Михалику, которым интересуется московское «Динамо». В текущем сезоне Майкон забил пять голов за «Локо» в 23 матчах Премьер-лиги. У Михалика такой же показатель по количеству игр, а в активе – один забитый мяч.

«Рубин» может предложить пост главного тренера Карпину

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин может возглавить казанский «Рубина» – на данный момент он входит в шорт-лист среди кандидатов, где также числится и Курбан Бердыев. Казанский клуб на данный момент возглавляет Хави Грасия, при котором «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ. Впрчоем, по окончании проигранного матча 29-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2) испанец сказал, что готов продолжить работу в должности.

За Бердыевым следят три клуба РФПЛ, не исключен и вариант со сборной России

Тренер и вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить один из трех российских клубов – все они настойчиво интересуются 64-летним специалистом. Помимо «Рубина», это «Краснодар» и «Локомотив». Кроме того, Бердыеву может быть предложен пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова. Это произойдет, если национальная команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

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Греческое дерби прервано из-за разбитой головы тренера

Матч второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос» – ПАОК не был доигран из-за серьезного инцидента: тренера гостей ранила прилетевшая с трибуны полная банка пива.

«Немыслимые решения судьи Коминиса, стычки между игроками, остановка матча и травма тренера «Двуглавого» – это лишь некоторые детали, которые составили картину футбольной встречи команд. Тренер ПАОК был доставлен в больницу на скорой помощи. Несмотря на четкий регламент, судья Коминис с большой задержкой объявил об окончательной остановке матча, вызывая еще больше вопросов относительно своих намерений», – говорится в заявлении ПАОКа.

«Барселона» определилась с кандидатурой нового тренера

По окончании нынешнего сезона «Барселону» возглавит Эрнесто Вальверде, ранее тренировавший «Атлетик». Сине-гранатовые подпишут с 53-летним специалистом двухлетний контракт, сообщает Le Blog du Barca. Ранее ходили слухи о том, что футболисты «Барселоны» хотят видеть у руля команды именно Вальверде. Нынешний тренер клуба Луис Энрике покинет «Барселону» в конце сезона.

Пеллегрини восхищается «Зенитом», но из клуба к нему не обращались

Хесус Мартинес, футбольный агент главного тренера «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэля Пеллегрини, рассказал о возможном продолжении карьеры своего клиента в «Зените». «Обращался ли «Зенит» к Пеллегрини? На данный момент нет, но «Зенит» – клуб, который Мануэль уважает и которым восхищается. Сейчас он работает в Китае, он счастлив в «Хэбэй Чайна Форчун». К тому же у Пеллегрини контракт еще на один год», – заявил Мартинес. Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу уйдет со своего поста по окончании сезона.

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