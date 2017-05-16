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    За что Лавесси извинился перед китайцами. Он виноват или нет?


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    Голосов: 2
    16.05.2017 18:20
    Самого высокооплачиваемого футболиста мира обвинили в расизме по одной лишь фотографии. Пришлось просить прощения. «Бомбардир» разбирается, в какую историю влип аргентинец.

    Что послужило поводом для скандала

    Еще перед новым сезоном в китайской Суперлиге футболистам нужно было попозировать перед фотографами для различных акций. Форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси на одном из кадров в шутку сделал себе узкий разрез глаз, вероятно, намекнув на эту особенность строения лица у китайцев. Шутка вызвала бурную реакцию.

    Как отреагировали в Китае

    Лавесси обвинили в расизме. Фотография вызвала массу негативных откликов у местных фанатов, причем масштабы были настолько велики, что отреагировал даже клуб: «С начала 2016 года, как только он стал игроком «Хэбэй», к Лавесси очень хорошо относятся наши фанаты. Свою любовь к Китаю он также выражал довольно часто. У него и близко не было никаких дурных намерений. Мы приносим свои извинения от имени клуба».

    Как объяснился сам футболист

    «Я всего лишь пытался сделать смешные лица для снимков, поскольку они будут использоваться в развлекательных целях. Никак не собирался оскорблять китайский народ. Мне нравится здесь жить, и каждый китаец дружелюбен со мной. Приношу искренние извинения, если эта фотография задела китайскую общественность», – такое заявление поступило от Лавесси в воскресенье.

    Почему еще не стоит ссориться с китайцами

    Лавесси получает сумасшедшие деньги по контракту даже по меркам современного футбола. Его зарплата составляет 49 миллионов евро в год. Если перевести в нашу валюту, то за один день Лавесси зарабатывает аж целых восемь миллионов рублей. Пока вы читаете этот материал, аргентинец уже получил сумму, эквивалентную 12 тысячам рублей – столько он получает всего за пару минут.

    Как он играет в футбол в этом сезоне

    Претензий к игровым качествам Лавесси у фанатов «Хэбэй» пока быть не может. Идущий на пятом месте клуб подпирает лидеров исключительно благодаря аргентинцу, на счету которого девять очков по системе «гол плюс пас» за семь матчей – три забитых гола и шесть голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2389

      serglider 19 мая 2017, 01:12

      Расизм, сексизм, гомофобия... Скоро пернуть нельзя будет, что бы тебя в чем-то не обвинили... Скорее всего ему китайцы такие бабки платить не хотят и не знают до чего бы докопаться, что бы контракт аннулировать))) У англичан с Капелло это проканало, почему бы и китайцам это не взять на вооружение....

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 мая 2017, 14:50

      У Лавесси глаза так и так не широкие )))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 мая 2017, 14:49

      Какие мы мля обидчивые то....оштрафуйте его на 1000-2000$ чтоб понял вину свою...мощнейший удар по карману бесследно не пройдет

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:33

      Тему расизма пустили ( благодаря УСА ) в бредовое русло, кашлянул не так и уже расист. Одно дело когда тебе банан суют ( в руку ), другое - когда так шутят.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:27

      Лавесси:это ваши проблемы.

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 17 мая 2017, 06:30

      может он якута изображал? или японца?

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 20:13

      А если в Юру Мавсесяна шашлык кинуть - это тоЖЭ РАССИЗМ ?

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 20:10

      У одних комплекс что чёрное , у других , что узкое .
      Это ихние ПроблЭмы.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Юрэс 16 мая 2017, 20:51

      Ихние... ))) Давно я это не видел!
      А если допустим Лаборде, придет на фото сессию, в валенка в ушанке и с бутылкой водки, будет фоткаться в стиле "пьяный алкаш валяется под забором", как ты это назовешь? Руссофоб? не?

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      Рейтинг: +953

      Юрэс > ufos73 16 мая 2017, 21:03

      Да просто ПОРАДУЮСЬ за НЕРУССКОВА!
      а шо це такова ? А?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Юрэс 16 мая 2017, 21:15

      Все с тобой ясно...

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > ufos73 17 мая 2017, 20:38

      Русофил ))

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 20:07

      Как вы ЗАЕ. ....ЛИ со своим рассизмом !!!

      1
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      Рейтинг: +175

      Seamus 16 мая 2017, 19:50

      Ким Чен Ын уже, наверное, боеголовку заряжает

      3
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