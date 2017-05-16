За что Лавесси извинился перед китайцами. Он виноват или нет?

Что послужило поводом для скандала

Еще перед новым сезоном в китайской Суперлиге футболистам нужно было попозировать перед фотографами для различных акций. Форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси на одном из кадров в шутку сделал себе узкий разрез глаз, вероятно, намекнув на эту особенность строения лица у китайцев. Шутка вызвала бурную реакцию.

Как отреагировали в Китае

Лавесси обвинили в расизме. Фотография вызвала массу негативных откликов у местных фанатов, причем масштабы были настолько велики, что отреагировал даже клуб: «С начала 2016 года, как только он стал игроком «Хэбэй», к Лавесси очень хорошо относятся наши фанаты. Свою любовь к Китаю он также выражал довольно часто. У него и близко не было никаких дурных намерений. Мы приносим свои извинения от имени клуба».

Как объяснился сам футболист

«Я всего лишь пытался сделать смешные лица для снимков, поскольку они будут использоваться в развлекательных целях. Никак не собирался оскорблять китайский народ. Мне нравится здесь жить, и каждый китаец дружелюбен со мной. Приношу искренние извинения, если эта фотография задела китайскую общественность», – такое заявление поступило от Лавесси в воскресенье.

Почему еще не стоит ссориться с китайцами

Лавесси получает сумасшедшие деньги по контракту даже по меркам современного футбола. Его зарплата составляет 49 миллионов евро в год. Если перевести в нашу валюту, то за один день Лавесси зарабатывает аж целых восемь миллионов рублей. Пока вы читаете этот материал, аргентинец уже получил сумму, эквивалентную 12 тысячам рублей – столько он получает всего за пару минут.

Как он играет в футбол в этом сезоне

Претензий к игровым качествам Лавесси у фанатов «Хэбэй» пока быть не может. Идущий на пятом месте клуб подпирает лидеров исключительно благодаря аргентинцу, на счету которого девять очков по системе «гол плюс пас» за семь матчей – три забитых гола и шесть голевых передач.