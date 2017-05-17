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  • Луческу: «Некоторые высказывания Мутко были некорректными. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита»

Луческу: «Некоторые высказывания Мутко были некорректными. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита»

17 мая 2017, 23:19
30

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел промежуточный итог по сезону-2016/17.

«Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – «Зенит» (0:0 в игре 18-го тура – прим. «Бомбардира»). Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было (поражение 0:1 – прим. «Бомбардира»).

Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» (красные карточки Биквалфи, Емельянова и Павлюченко в матче 24-го тура (2:0) – прим. «Бомбардира») которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит», – сказал Луческу.

После 29-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона петербургский клуб на выезде сыграет против «Локомотива». Встреча состоится 21-го мая и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (30)
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Nesterenko
1495052871
Мирча, почему вместо того чтобы говорить про игроков, ты начинаешь говорить про Мутко и судейство?? Ты что заразился от Боаша? Не нравится, вали от сюда! И весь состав Зенита с собой забери!
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bset
1495054143
Мутко ненавидит Зенит. Ага. Кому-то пора ныть. А то с каждым разом нытье все более неправдаподобным становится. Скоро будет говорить, что Миллер болеет за Спартак.
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Nagay
1495054406
В Питере ныть, в Питере ныть!!!!!!!
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Tostao
1495054782
Мутко, судьи, СМИ, поля ... что там ещё не так?
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ufos73
1495054996
Еще 2 недели нытья, год слушали, уж как нибудь 2 недели переживем ))
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forward33
1495060187
Уже Мутко виноват в том, что Зеня играет плохо. Может Луческу вспомнит, что он главный тренер и возьмёт ответственность на себя?
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a-rakhmatov
1495079335
Вас вместе с Мутко гнать надо подальше от футбола!
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Garrincha58
1495080319
еще в самом начале сезона на верху решили что Шпартак будет чемпиеном так что не стоит ныть и печалится
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dok66
1495099893
Мутко дал знак , игра в индейцы , или пираты ! "Черную метку" послал . Хватит уже плакаться !
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Popularov
1495100023
Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Почему комитет по этике РФС их не рассматривает??? Почему комитет РФС по этике закрывает глаза на судейские скандалы и не даёт им должной оценки!!! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
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