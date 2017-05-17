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    Луческу: «Некоторые высказывания Мутко были некорректными. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел промежуточный итог по сезону-2016/17.

    «Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – «Зенит» (0:0 в игре 18-го тура – прим. «Бомбардира»). Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было (поражение 0:1 – прим. «Бомбардира»).

    Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» (красные карточки Биквалфи, Емельянова и Павлюченко в матче 24-го тура (2:0) – прим. «Бомбардира») которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит», – сказал Луческу.

    После 29-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона петербургский клуб на выезде сыграет против «Локомотива». Встреча состоится 21-го мая и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 23:19
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    Комментарии30
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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 мая 2017, 12:33

      Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
      Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
      Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
      Ни одного тура без судейских скандалов!
      Почему комитет по этике РФС их не рассматривает???
      Почему комитет РФС по этике закрывает глаза на судейские скандалы и не даёт им должной оценки!!!
      Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
      Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
      Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

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      Рейтинг: +816

      diktatop > Popularov 18 мая 2017, 13:17

      да ты совсем страдаешь, и почему же ни один болела зеньки не вспоминает матч в питере где вас тащили за яица??? а у вас то сколько можно вычесть за ошибки?и сколько пеналей вам поставили то....

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Popularov 18 мая 2017, 13:18

      в чужом глазу соломинку увидел а в своем бревна не замечаешь

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > diktatop 18 мая 2017, 13:25

      просто ахинею этот дебил написал...

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Popularov 18 мая 2017, 13:31

      ты чего несешь дебил...это вас судьи тащили целый год, лучше бы молчал, чем писать такую ахинею..сам то понял что написал??

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      Рейтинг: +39

      Kuzov > Popularov 18 мая 2017, 14:13

      ты сказочный олень,иди проспись зеНЫТИК

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Kuzov 18 мая 2017, 14:43

      просто ему обидно, пытается такой ахинеей оправдать свой зенит, которого как раз и тащили...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:31

      Мутко дал знак , игра в индейцы , или пираты ! "Черную метку" послал . Хватит уже плакаться !

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 мая 2017, 10:25

      Скроей бы нытик свалил!!! P. S. Значит Жулиано и Лунев не стали игроками основы!?!

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 18 мая 2017, 09:40

      В Питере ныть.... Кстати, 13 июля Серега Шнур будет выступать на "Открытии - арене"!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 18 мая 2017, 08:22

      Всех вспомнил, а нет ещё болельщики есть. Ждемс!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2017, 07:05

      еще в самом начале сезона на верху решили что Шпартак будет чемпиеном так что не стоит ныть и печалится

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 06:48

      Вас вместе с Мутко гнать надо подальше от футбола!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 мая 2017, 03:40

      Зенытик снова в деле! )

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 мая 2017, 03:06

      Все виноваты, кроме тренера... Верните Боаша, он оказывается не ныл...

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      Рейтинг: +800

      forward33 18 мая 2017, 01:29

      Уже Мутко виноват в том, что Зеня играет плохо. Может Луческу вспомнит, что он главный тренер и возьмёт ответственность на себя?

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