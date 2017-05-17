Луческу: «Некоторые высказывания Мутко были некорректными. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита»

Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
Ни одного тура без судейских скандалов!
Почему комитет по этике РФС их не рассматривает???
Почему комитет РФС по этике закрывает глаза на судейские скандалы и не даёт им должной оценки!!!
Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
"Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел промежуточный итог по сезону-2016/17.
«Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – «Зенит» (0:0 в игре 18-го тура – прим. «Бомбардира»). Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было (поражение 0:1 – прим. «Бомбардира»).
Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» (красные карточки Биквалфи, Емельянова и Павлюченко в матче 24-го тура (2:0) – прим. «Бомбардира») которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит», – сказал Луческу.
После 29-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона петербургский клуб на выезде сыграет против «Локомотива». Встреча состоится 21-го мая и начнется в 15:00 по московскому времени.