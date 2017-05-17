Луческу: «Некоторые высказывания Мутко были некорректными. Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел промежуточный итог по сезону-2016/17.

«Все началось с потери трех ведущих игроков (Гарая, Халка и Витселя). У нас должна была быть вторая линия игроков, которая должна была их заменить, но никто из них не потянул. Новички не стали чистыми игроками основы. Отмечу, что после победы над «Спартаком» у нас стали появляться проблемы сами знаете какого характера. Думаю, что некорректными были некоторые высказывания президента федерации. Нужно было вести себя нейтральнее. Например, нельзя было вмешиваться комментариями после удаления Вернблума в матче ЦСКА – «Зенит» (0:0 в игре 18-го тура – прим. «Бомбардира»). Сразу после этого мы играли в Перми, и вы помните, что там было (поражение 0:1 – прим. «Бомбардира»).

Такое впечатление, будто он дал знак против «Зенита». Например, он не должен был касаться удалений игроков «Урала» (красные карточки Биквалфи, Емельянова и Павлюченко в матче 24-го тура (2:0) – прим. «Бомбардира») которые были верными – это отметил и эксперт Валерий Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков. И наоборот, были моменты, касающиеся судейства, которые местная пресса не анализировала и не делала на них акцент, а все равно критиковала «Зенит», – сказал Луческу.

После 29-ти туров РФПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице. В последнем матче сезона петербургский клуб на выезде сыграет против «Локомотива». Встреча состоится 21-го мая и начнется в 15:00 по московскому времени.