Грасия: «Результат ничего не изменит, ведь я готов продолжать работать в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия отметил, что намерен до конца отработать свой контракт. Ранее сообщалось, что сумма неустойки по увольнению Грасии может составить 10 миллионов евро.

«Мы можем финишировать на девятом месте. Разве это что-то изменит? Я готов выполнить изначально подписанный контракт. Поэтому я и соглашался на эту работу. Нет никаких причин говорить обратное», – сказал Грасия.

Напомним, в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Сейчас казанская команда располагается на девятом месте, имея в активе 35 очков.