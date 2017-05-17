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  • Грасия: «Результат ничего не изменит, ведь я готов продолжать работать в «Рубине»

Грасия: «Результат ничего не изменит, ведь я готов продолжать работать в «Рубине»

17 мая 2017, 22:05
5

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия отметил, что намерен до конца отработать свой контракт. Ранее сообщалось, что сумма неустойки по увольнению Грасии может составить 10 миллионов евро.

«Мы можем финишировать на девятом месте. Разве это что-то изменит? Я готов выполнить изначально подписанный контракт. Поэтому я и соглашался на эту работу. Нет никаких причин говорить обратное», – сказал Грасия.

Напомним, в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Сейчас казанская команда располагается на девятом месте, имея в активе 35 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (5)
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евгений сергеевичч
1495048919
ржу не могу с них, реально же за такие бабки и с таким результатом модно вечно работать
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Nerlinger
1495063155
Хрен выгонишь дармоеда с большой зарплаты
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vladimir-7
1495087314
Не болею за Рубин и Спартак, но хочу отметить, что Рубину нужно обратить своё внимание на заключение контракта Спартака с Каррерой- до конца этого сезона, т.е.на 1год, а дальше продлевать или нет, будут смотреть по результату чемпионата РФ и взаимному согласию сторон.
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pro-vad
1495087578
Какие тогда рычаги давления на него? Кто с него спросит за провалы и левые покупки? Скажет не срослось, все бывает, надо пару лет чтобы сыграться. Квирквелию выгнал, Санчеса поощряет. Куда катится клуб...
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dok66
1495098936
Просто смешно , "я готов отработать свой контракт до конца " А смысл? Неустойка - 10 млн , а сколько он получит , если доработает до конца ? При такой игре как сейчас - где будет Рубин по окончании контракта ? Пускай менеджмент думает и считает .
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