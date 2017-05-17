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    Грасия: «Результат ничего не изменит, ведь я готов продолжать работать в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия отметил, что намерен до конца отработать свой контракт. Ранее сообщалось, что сумма неустойки по увольнению Грасии может составить 10 миллионов евро.

    «Мы можем финишировать на девятом месте. Разве это что-то изменит? Я готов выполнить изначально подписанный контракт. Поэтому я и соглашался на эту работу. Нет никаких причин говорить обратное», – сказал Грасия.

    Напомним, в матче 29-го тура РФПЛ «Рубин» уступил ЦСКА со счетом 0:2. Сейчас казанская команда располагается на девятом месте, имея в активе 35 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 22:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:15

      Просто смешно , "я готов отработать свой контракт до конца " А смысл? Неустойка - 10 млн , а сколько он получит , если доработает до конца ? При такой игре как сейчас - где будет Рубин по окончании контракта ? Пускай менеджмент думает и считает .

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 18 мая 2017, 09:06

      Какие тогда рычаги давления на него? Кто с него спросит за провалы и левые покупки? Скажет не срослось, все бывает, надо пару лет чтобы сыграться. Квирквелию выгнал, Санчеса поощряет. Куда катится клуб...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 мая 2017, 09:01

      Не болею за Рубин и Спартак, но хочу отметить, что Рубину нужно обратить своё
      внимание на заключение контракта Спартака с Каррерой- до конца этого сезона,
      т.е.на 1год, а дальше продлевать или нет, будут смотреть по результату чемпионата РФ и взаимному согласию сторон.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 мая 2017, 02:19

      Хрен выгонишь дармоеда с большой зарплаты

      1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 17 мая 2017, 22:21

      ржу не могу с них, реально же за такие бабки и с таким результатом модно вечно работать

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